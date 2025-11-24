To video με το οργισμένο ξέσπασμα του Καπίνο στην Βέρνη: «Ήμασταν σκατά, ήταν ντροπιαστικό παιχνίδι»

Ο Στέφανος Καπίνο ξέσπασε on camera μετά την ήττα της Βίντετουρ με 5-0 από την Γιουνγκ Μπόις.

Ακόμα μία ήττα και μάλιστα βαριά, πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Βίντερτουρ του Στέφανου Καπίνο, η οποία παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος της Ελβετίας με μόλις 6 βαθμούς και αρνητικό συντελεστή τερμάτων -25.

Μετά το τέλος του 5-0 στην Βέρνη από την Γιουνγκ Μπόις, ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν άντεξε και ξέσπασε στις δηλώσεις που έκανε για την εικόνα της ομάδας του που έχει πάρει μόλις μία νίκη σε 14 παιχνίδια.

«Δεν είναι μόνο τα γκολ που δεχθήκαμε. Θα μπορούσαν να είχαν πετύχει πέντε ή έξι φορές περισσότερα γκολ. Για μένα, αυτό είναι ένα ντροπιαστικό παιχνίδι. Είναι ένα ντροπιαστικό παιχνίδι. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είναι Νοέμβριος τώρα. Δεχτήκαμε γκολ σε όλα τα παιχνίδια – δεν ξέρω πόσα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τα γκολ που δέχεσαι, αλλά και με το πόσες ευκαιρίες έχουν οι άλλες ομάδες σε κάθε παιχνίδι. Και πάνω απ' όλα, πρέπει να αρχίσουμε να σεβόμαστε τον σύλλογο, γιατί με αυτά τα επιτεύγματα δεν σεβόμαστε τον σύλλογο ή τους εαυτούς μας. Και ναι, οι οπαδοί ήρθαν εδώ σήμερα και έμειναν στο κρύο για τρεις ώρες για να μας στηρίξουν. Και τι κάναμε; Ήμασταν σκατά, συγγνώμη. Ήμασταν πάλι σκατά. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν το είχα ποτέ αυτό στη ζωή μου. Όλοι πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Η Βίντετουρ δεν ανήκει πάντα στην τελευταία θέση. Με αυτούς τους οπαδούς, αυτή η πόλη, είναι απαράδεκτο, απλά απαράδεκτο.

Ο Πάντι (Πάτρικ Ράμεν), με αυτά που μας έδειξε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ξέραμε τα πάντα. Ήμασταν τόσο καλά προετοιμασμένοι. Είναι λόγω της νοοτροπίας μας. Ξέραμε ακριβώς τι θα έκαναν. Σίγουρα, η Γιουνγκ Μπόις είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να υποφέρεις, μπορεί να χάσεις, αλλά δεν μπορείς να έχεις αυτή τη στάση. Και στα τελευταία πέντε παιχνίδια δεν είχα αυτό το συναίσθημα, ειδικά εντός έδρας δεν το είχα. Αλλά σήμερα δείχνουμε την ίδια στάση όπως με την Τουν. Ερχόμαστε στα εκτός έδρας παιχνίδια για να είμαστε απλά εκεί. Τότε είναι καλύτερα να μείνουμε στο σπίτι, θα χάσουμε 3-0 αν δεν έρθουμε και τελείωσε. Αυτό δεν είναι επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Πραγματικά, πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να κάνουμε περισσότερα.

Όπως είπα, ο καθένας πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του. Μιλάμε μεταξύ μας όλη την ώρα. Θα μιλήσουμε ξανά μεταξύ μας. Είμαι ένας από τους αρχηγούς, ένας από τους ηγέτες. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε με την εμπειρία μας. Αλλά στο τέλος, πρέπει να ξυπνήσουμε. Πρόκειται για το μέλλον όλων μας και το μέλλον του συλλόγου. Πρώτα απ' όλα – ορκίζομαι – πρέπει να σεβαστούμε αυτόν τον σύλλογο. Και δεν σεβόμαστε τον σύλλογο με τέτοιες εμφανίσεις.», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το video με τις δηλώσεις του Καπίνο