Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης» - «Με έκανες να κλάψω», απάντησε ο Γάλλος

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε την αδυναμία του στον Τιερί Ανρί, ενώ και ο Γάλλος τον αποθέωσε.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έγινε ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτή τη φορά πολύ πιο δύσκολα από πέρυσι. Δεν άφησε το στέμμα να φύγει από το Παρίσι, αφού αρχικά έφερε το ματς κόντρα στην Άρσεναλ στα ίσα (1-1) και στη ρώσικη ρουλέτα (4-3) πήρε την κούπα του Champions League ξανά.

Εκπληκτικός σε άλλο ένα ματς ήταν ο κορυφαίος χαφ του πλανήτη, Βιτίνια που αναδείχθηκε MVP. Μάλιστα παρέλαβε το βραβείο από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που είδε από κοντά τον τελικό του Champions League.

Μόλις τελείωσε ο τελικός, ο Έλληνας σταρ μίλησε στο CBS Sports και εκεί έδειξε την λατρεία του προς τον Τιερί Ανρί. «Ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών, στο είπα την πρώτη φορά που σε είδα. Τιτί, Τιερί Ανρί είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών. Έτσι υποστήριζα την Άρσεναλ», ανέφερε ο Γιάννης.

Στη συνέχεια ο Ανρί έβγαλε το καπέλο στον Greek Freak, λέγοντας: «Θέλω να μιλήσω για το ντοκιμαντέρ σου. Με έκανες να κλάψω. Από εκεί που ήρθες, για τον τρόπο που τους προστάτεψες, έτρεχες στους δρόμους, όλα αυτά που έκανες. Συγχαρητήρια».