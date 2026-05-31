Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης» - «Με έκανες να κλάψω», απάντησε ο Γάλλος
Η Παρί Σεν Ζερμέν έγινε ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτή τη φορά πολύ πιο δύσκολα από πέρυσι. Δεν άφησε το στέμμα να φύγει από το Παρίσι, αφού αρχικά έφερε το ματς κόντρα στην Άρσεναλ στα ίσα (1-1) και στη ρώσικη ρουλέτα (4-3) πήρε την κούπα του Champions League ξανά.
Εκπληκτικός σε άλλο ένα ματς ήταν ο κορυφαίος χαφ του πλανήτη, Βιτίνια που αναδείχθηκε MVP. Μάλιστα παρέλαβε το βραβείο από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που είδε από κοντά τον τελικό του Champions League.
Μόλις τελείωσε ο τελικός, ο Έλληνας σταρ μίλησε στο CBS Sports και εκεί έδειξε την λατρεία του προς τον Τιερί Ανρί. «Ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών, στο είπα την πρώτη φορά που σε είδα. Τιτί, Τιερί Ανρί είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών. Έτσι υποστήριζα την Άρσεναλ», ανέφερε ο Γιάννης.
Στη συνέχεια ο Ανρί έβγαλε το καπέλο στον Greek Freak, λέγοντας: «Θέλω να μιλήσω για το ντοκιμαντέρ σου. Με έκανες να κλάψω. Από εκεί που ήρθες, για τον τρόπο που τους προστάτεψες, έτρεχες στους δρόμους, όλα αυτά που έκανες. Συγχαρητήρια».
"I was supporting a great match...Titi Henry is my favorite player of all time, so I was supporting Arsenal.” 🫶— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 30, 2026
Milwaukee Bucks star @Giannis_An34 enjoyed his first-ever UCL Final 🏆 pic.twitter.com/HCochnGIAO
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.