Στήριξη στον Συλαϊδόπουλο από οπαδούς της Ρίο Άβε: «Διοίκηση, δρόμο!»

Μήνυμα στήριξης από οπαδούς της Ρίο Άβε στον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο, με γκράφιτι κατά της διοίκησης.

Την αμέριστη στήριξη των οπαδών της Ρίο Άβε φαίνεται να έχει ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, το μέλλον του οποιου εξακολουθεί να είναι αμφίβολο. Την ώρα που τα περισσότερα δημοσιεύματα θέλουν τους Πορτογάλους να έχουν τερματίσει οριστικά τη συνεργασία τους με τον Έλληνα κόουτς, μερίδα κόσμου της ομάδας έχει στραφεί κατά των αποφάσεων της διοίκησης και ζητά να ανακληθεί η απόφαση αυτή.

Συγκεκριμένα, σε τοίχο κοντά στην Rotunda do Desporto έχει γραφτεί με πράσινο χρώμα η φράση «Sad Rua» που στα ελληνικά αποδίδεται ως «Διοίκηση δρόμο», με οπαδική ιστοσελίδα της Ρίο Άβε να σημειώνει πως πρόκειται για ένα σημάδι δυσαρέσκειας από πλευράς του κόσμου, με τις αντιδράσεις να κλιμακώνονται.

Στο μεταξύ, ο 47χρόνος τεχνικός παρευρέθηκε κανονικά την Τρίτη (10/02) στην προπόνηση της ομάδας, καθώς και στις συσκέψεις που ακολούθησαν μετά από αυτή και παρά το ότι τα πορτογαλικά Μέσα είχαν προαναγγείλει το διαζύγιο με τον σύλλογο από το Βίλα Ντε Κόντε, δεν υπάρχει ακόμα καμία ανακοίνωση.