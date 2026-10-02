Συλαϊδόπουλος: «Ευχαριστώ την οικογένεια Μαρινάκη, έδωσα τα πάντα για τη Ρίο Άβε»

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος αποχαιρέτησε τη Ρίο Άβε μέσα από μήνυμα στα social media και ευχαρίστησε την οικογένεια Μαρινάκη για την ευκαιρία που του δόθηκε στον πάγκο των Πορτογάλων.

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Ρίο Άβε έπειτα από περίπου 15 μήνες στον πάγκο της ομάδας, με τον Έλληνα τεχνικό να πληρώνει το μάρμαρο για το κακό ξεκίνημα της ομάδας στη νέα σεζόν.

Μετά τις σχετικές ανακοινώσεις, ο 47χρονος έστειλε το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα μέσα από τα social media και μεταξύ άλλων ευχαρίστησε την οικογένεια Μαρινάκη για την ευκαιρία που του δόθηκε στην Πορτογαλία.

«Καθώς ο χρόνος μου στη Ρίο Άβε ολοκληρώνεται, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκα και όλους όσους μας στήριξαν. Αντιμετωπίσαμε προκλήσεις στην πορεία, αλλά πάντα βρήκαμε τρόπο να τις ξεπεράσουμε μαζί. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους παίκτες και το σταφ που δούλεψαν τόσο σκληρά στα παρασκήνια.

Προς τους οπαδούς, σας ευχαριστώ που με καλωσορίσατε στη Βίλα ντο Κόντε και που σταθήκατε στο πλευρό της ομάδας. Σήμαινε πολλά για μένα το να εκπροσωπώ το κλαμπ σας και να αισθάνομαι την υποστήριξή σας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την οικογένεια Μαρινάκη και τη διοίκηση του συλλόγου που μου έδωσαν την ευκαιρία να αναλάβω την τεχνική ηγεσία της Ρίο Άβε.

Έδωσα τα πάντα σε αυτή τη δουλειά και θα πάρω πολλά μαζί μου από τη θητεία μου εδώ, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Εύχομαι στους παίκτες, στο σταφ και στους οπαδούς κάθε επιτυχία για το μέλλον».