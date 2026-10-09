Ρίο Άβε: Νέα εξέδρα στο γήπεδο με επένδυση Μαρινάκη

Ρίο Άβε: Νέα εξέδρα στο γήπεδο με επένδυση Μαρινάκη

Νεφέλη Μπισμπίκη
Ρίο Άβε: Νέα εξέδρα στο γήπεδο με επένδυση Μαρινάκη

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Την επέκταση των εγκαταστάσεων της Ρίο Άβε, προανήγγειλε η πρόεδρος του συλλόγου, ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία της με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για το όραμα και τη φιλοδοξία του.

Η Ρίο Άβε ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα εποχή, με επίκεντρο την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της. Η Αλεξαντρίνα Κρουζ, πρόεδρος του συλλόγου, αποκάλυψε ότι η κατασκευή της νέας εξέδρας στο «Estadio dos Arcos» προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2027, με στόχο το έργο να έχει ολοκληρωθεί έως το 2028.

Η νέα εξέδρα θα διαθέτει περίπου 3.500 θέσεις και σύμφωνα με την πρόεδρο της Ρίο Άβε, θα πληροί τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία αγώνων του Europa League. Πρόκειται για μία από τις βασικές δεσμεύσεις που είχε αναλάβει κατά την έναρξη της θητείας της, με τον σχεδιασμό να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πλάνο για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του συλλόγου.

Η Αλεξαντρίνα Κρουζ προανήγγειλε μάλιστα, την παρουσίαση ενός επενδυτικού σχεδίου τον Οκτώβριο, χωρίς να αποκαλύψει το συνολικό κόστος των έργων. Όπως παραδέχθηκε στο πρακτορείο ειδήσεων «Lusa», ο στόχος είναι η συνολική αναβάθμιση του αθλητικού συγκροτήματος, ενώ επιβεβαίωσε παράλληλα την πρόθεσή της να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στις εκλογές που αναμένονται τον Νοέμβριο.

Η αναφορά στον Βαγγέλη Μαρινάκη

Η πρόεδρος της Ρίο Άβε έκανε ειδική αναφορά στον Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ περιέγραψε με τα καλύτερα λόγια τη συνεργασία τους, υπογραμμίζοντας ότι ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου έχει ξεκάθαρο όραμα για την ανάπτυξη της ομάδας.

«Είναι ένας φιλόδοξος άνθρωπος που καταφέρνει να κάνει πράξη όσα σχεδιάζει, έχοντας πολύ ξεκάθαρη αντίληψη για το τι θέλει και μια συνολική εικόνα του ομίλου από κάθε πλευρά. Τον βλέπω πραγματικά ενθουσιασμένο με τη Ρίο Άβε, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και για το κοινωνικό αποτύπωμα που αφήνει στην πόλη. Αυτές είναι αξίες που μοιράζομαι μαζί του», ανέφερε η Κρούζ.

     

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