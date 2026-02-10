Δημοσίευμα της «A Bola» κάνει λόγο για ρήξη στη σχέση της Ρίο Άβε με τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο, με επικρατέστερο το σενάριο της αποχώρησης του Έλληνα προπονητή.

Σε τροχιά αλλαγής προπονητή βρίσκεται η Ρίο Άβε, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της πορτογαλικής «A Bola», ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος οδεύει προς την έξοδο από την ομάδα. Το αρνητικό σερί αποτελεσμάτων που έχει σημειώσει φαίνεται πως θα κρίνει και το μέλλον του 47χρονου Έλληνα κόουτς, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις προκειμένου να «κλείσει» άμεσα το θέμα.

Η ομάδα της Βίλα ντο Κόντε διανύει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, έχοντας συμπληρώσει τέσσερις σερί ήττες στο πρωτάθλημα, από τις Μπενφίκα, Νασιονάλ, Αρούκα και Σπόρτινγκ Μπράγκα. Το σερί αυτό επιβάρυνε σημαντικά τη βαθμολογική θέση της Ρίο Άβε, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται 14η στην Primeira Liga, με 20 βαθμούς σε 21 αγωνιστικές, μόλις τρεις πάνω από τη Σάντα Κλάρα, που βρίσκεται στη ζώνη των μπαράζ για την παραμονή.

Όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, η διοίκηση της Ρίο Άβε έχει ήδη ξεκινήσει να ψάχνει αντικαταστάτη, με στόχο να ολοκληρωθεί η σεζόν όσο πιο αναίμακτα γίνεται. Ο Συλαϊδόπουλος, που είχε έρθει στην Πορτογαλία μετά τη θητεία του στην Κ19 του Ολυμπιακού, κάθισε στον πάγκο της ομάδας σε 22 αναμετρήσεις, με απολογισμό τέσσερις νίκες, οκτώ ισοπαλίες και δέκα ήττες.

Πέρα από την απογοητευτική πορεία της Ρίο Άβε στο πρωτάθλημα, που φαίνεται να κόστισε στον Έλληνα τεχνικο, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ο αποκλεισμός από το Κύπελλο Πορτογαλίας, καθώς η Ρίο Άβε ηττήθηκε με 3-2 από τη Σιντρένσε, ομάδα της τρίτης κατηγορίας.

