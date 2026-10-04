Μετά τη λήξη της συνεργασίας της Ρίο Άβε με τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο, ο σύλλογος ανακοίνωσε τον νέο προπονητή, Βάσκο Σεάμπρα.

Παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο της Ρίο Άβε ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, όπως ανακοίνωσε ο πορτογαλικός σύλλογος την Πέμπτη (1/10).

Μετά από ένα όχι και τόσο καλό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν και έπειτα από 7 αγώνες στο πρωτάθλημα όπου η ομάδα συγκέντρωσε 4 πόντους, ήρθε και το «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών.

Κάπως έτσι, η Ρίο Άβε βρήκε τον αντικαταστάτη του Έλληνα τεχνικού στο πρόσωπο του Βάσκο Σεάμπρα, τον οποίο ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή (4/10). Ο 43χρονος προπονητής μάλιστα, υπέγραψε συμβόλαιο με τον σύλλογο, μέχρι το 2029.



