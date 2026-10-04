Ρίο Άβε: Αυτός είναι ο διάδοχος του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου
Παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο της Ρίο Άβε ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, όπως ανακοίνωσε ο πορτογαλικός σύλλογος την Πέμπτη (1/10).
Μετά από ένα όχι και τόσο καλό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν και έπειτα από 7 αγώνες στο πρωτάθλημα όπου η ομάδα συγκέντρωσε 4 πόντους, ήρθε και το «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών.
Κάπως έτσι, η Ρίο Άβε βρήκε τον αντικαταστάτη του Έλληνα τεχνικού στο πρόσωπο του Βάσκο Σεάμπρα, τον οποίο ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή (4/10). Ο 43χρονος προπονητής μάλιστα, υπέγραψε συμβόλαιο με τον σύλλογο, μέχρι το 2029.
𝗨𝗺 𝗻𝗼𝘃𝗼 𝗰𝗮𝗽𝗶́𝘁𝘂𝗹𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗲𝗰̧𝗮 𝗵𝗼𝗷𝗲. Vasco Seabra é o novo treinador do Rio Ave FC. Mais info https://t.co/SDBbsxPXCY #HonrarAHistória #rioavefc https://t.co/JVE1LiimzN— Rio Ave FC (@RioAve_FC) October 4, 2026
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