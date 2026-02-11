Ο Συλαϊδόπουλος έκανε την τελευταία του προπόνηση με τη Ρίο Άβε και αποχωρεί

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος πραγματοποίησε τη Τρίτη (10/02) την τελευταία του προπόνηση με τη Ρίο Άβε και σήμερα αναμένεται να αποτελέσει και επίσημα παρελθόν από τον σύλλογο.

Ο άλλοτε προπονητής των ακαδημιών του Ολυμπιακού και νικητής του UEFA Youth League, Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, φαίνεται πως θα αποχωρήσει τελικά από τη Ρίο Άβε μετά από περίπου οχτώ μήνες στο πάγκο του συλλόγου από το Βίλα Ντε Κόντε.

Τα συσσωρευμένα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας και πιο συγκεκριμένα οι τέσσερις διαδοχικές ήττες από Μπενφίκα, Νασιονάλ Μαδέιρα, Αρούκα και Μπράγκα, οδήγησαν τη διοίκηση του συλλόγου στην απομάκρυνση του Έλληνα προπονητή.

Μάλιστα ο 47χρόνος τεχνικός παρευρέθηκε κανονικά χθες Τρίτη (10/02) στη προπόνηση της ομάδας, καθώς και στις συσκέψεις που ακολούθησαν μετά από αυτή, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα (11/02) αναμένεται να αποτελέσει και επίσημα παρελθόν από το σύλλογο.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της «Record», η Ρίο Άβε έχει αρχίσει να εξετάζει ήδη τους αντικαταστάτες του Συλαϊδόπουλου, με τους ανθρώπους στην διοίκηση να έχουν δημιουργήσει μία λίστα με ονόματα από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Μέσα σε αυτή βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο πρώην τεχνικός της Σάντα Κλάρα, Βάσκο Μάτος, ο Ζοάο Περέιρα, πρώην παίκτης της Κάζα Πία, καθώς και ο Λουίς Νασιμέντο, πρώην βοηθός προπονητή στη Μπενφίκα και αδελφός του Μπρούνο Λαζ.

Θυμίζουμε ότι ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος προσελήφθη το περασμένο καλοκαίρι από τη Ρίο Άβε και αποχωρεί έχοντας την ομάδα στην 14η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Liga Portugal με 20 βαθμούς, μετρώντας τέσσερις νίκες, οκτώ ισοπαλίες και δέκα ήττες σε 22 αγώνες πρωταθλήματος.