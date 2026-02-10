Πληροφορίες του ESPN αναφέρουν ότι ο Μουρίνιο ενδέχεται να αναλάβει την εθνική Πορτογαλίας μετά το Μουντιάλ του 2026.

Νέο σενάριο για το μέλλον της εθνικής Πορτογαλίας φέρνουν στο προσκήνιο διεθνή δημοσιεύματα, με πρωταγωνιστή τον Ζοζέ Μουρίνιο. Σύμφωνα με το ESPN, η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναθέσει στον «Special One» την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, σε μια εξέλιξη που θα είχε ιστορική σημασία για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο.

Όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, η πιθανή αυτή αλλαγή συνδέεται άμεσα με το μέλλον του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στους Ίβηρες. Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να αποχωρήσει από τον πάγκο της Πορτογαλίας μετά το Μουντιάλ του ερχόμενου καλοκαιριού, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στη διοργάνωση. Ήδη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Μουρίνιο βρίσκεται στη λίστα των βασικών υποψηφίων για τη διαδοχή του.

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ανέλαβε την εθνική Πορτογαλίας το 2023 και μέχρι σήμερα έχει καθοδηγήσει την ομάδα σε 36 αγώνες, με απολογισμό 27 νίκες, τρεις ισοπαλίες και έξι ήττες. Η μεγαλύτερη επιτυχία του στον πάγκο της «Σελεσάο» είναι η κατάκτηση του UEFA Nations League τη σεζόν 2024/25.

Ποιος μπορεί να τον διαδεχθεί στην Μπενφίκα

Το ESPN, ωστόσο, δεν αρκέστηκε στο να συνδέσει τον Μουρίνιο με την εθνική Πορτογαλίας, αλλά το πήγε ένα βήμα παραπέρα αποκαλύπτοντας ότι σε περίπτωση που τελικά προχωρήσει αυτή η συμφωνία, επικρατέστερος για να αναλάβει τα ηνία της Μπενφίκα είναι ο Ρούμπεν Αμορίμ, που σχετικά πρόσφατα απολύθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουάιτεντ.