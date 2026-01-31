Ο νεαρός ball boy της Μπενφίκα έγινε viral όταν αγκαλιάστηκε με τον Ζοζέ Μουρίνιο μετά το γκολ του Τρούμπιν απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και μίλησε σε πορτογαλικό μέσο.

Ο Φρανσίσκο Κούνια είναι μόλις 13 ετών και μέχρι πριν λίγες μέρες ήταν άγνωστος. Ένας απλός ball boy στον αγώνα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως, στο γκολ του Τρούμπιν βρέθηκε αγκαλιά με τον Ζοζέ Μουρίνιο, και η φωτογραφία τους έκανε τον γύρο του κόσμου.

«Το μόνο που θυμάμαι είναι ο Μουρίνιο να λέει: ‘Πάμε, παιδί μου!’», είπε σε συνέντευξη του στην A BOLA ο Φρανσίσκο, για τι στιγμή που θα θυμάται σίγουρα για μια ζωή.

Ο νεαρός, που έζησε αυτή την ανεπανάληπτη στιγμή , που ποιο παιδί δεν θα ήθελε... ανήκει στη Μπενφίκα από τα 7 του χρόνια και πλέον αγωνίζεται με την Κ15. Έχει δίδυμο αδερφό, τον Ζοάο Κούνια, που παίζει στη Ρεάλ SC (γνωστή και ως Real Massamá).

Talent That Caught My Eye 👁‍🗨 ❤️⚽️

Francisco Cunha (2012)

Club : Benfica U15

Position: Attacking Midfield

The ball boy who celebrated with Jose Mourinho ,special moment from special one



Hope to see the boy at top level pic.twitter.com/YWtDMLUIyq January 29, 2026

Για τη στιγμή τη στιγμή που βρέθηκε στην αγκαλιά του Special one θυμάται: «Ήμουν δίπλα στον πάγκο της Ρεάλ και ήξερα ότι η Μπενφίκα χρειαζόταν γκολ. Το γήπεδο φώναζε, ήταν η τελευταία φάση. Άρχισα να τρέχω και τότε είδα τον κύριο Μουρίνιο. Αγκαλιαστήκαμε! Ήμουν πολύ χαρούμενος για το γκολ και που πρόλαβα να γιορτάσω!»

Η βραδιά και η επόμενη μέρα στο σχολείο ήταν στιγμές δόξας για τον 13χρονο: «Μετά το παιχνίδι έλαβα πολλά μηνύματα από φίλους που ρωτούσαν αν ήμουν εγώ που αγκαλιάστηκα με τον Μουρίνιο… Η οικογένειά μου έστελνε βίντεο και φωτογραφίες. Το μόνο που θυμάμαι είναι να μου λέει, τη δεύτερη φορά που τον αγκάλιασα, ‘Πάμε, παιδί μου!’».

Όταν ρωτήθηκε τι του άρεσε περισσότερο, απαντά: «Ποτέ δεν είχα ξαναδεί τερματοφύλακα να σκοράρει γκολ, αλλά ακόμα κι αν ήταν στη Ρεάλ και εγώ στο γήπεδο… Και μετά γιόρτασα με τον κύριο Μουρίνιο, κάτι που ποτέ δεν είχα φανταστεί. Ήταν όλα υπέροχα!»