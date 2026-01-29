Μουρίνιο: «Μην πηδήξετε από μπαλκόνια, θα ξαναχάσουμε...»
Σε μία βραδιά που θα μνημονεύεται για πάντα στις κόκκινες γειτονιές της Λισαβόνας, η Μπενφίκα επικράτησε 4-2 της Ρεάλ Μαδρίτης χάρη σε γκολ του τερματοφύλακά της και πέρασε την ύστατη στιγμή στα νοκ άουτ του Champions League, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να ξεσπά κατά των επικριτών των Αετών μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.
«Το μόνο που ζητάω είναι σεβασμός, παρακαλώ πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, να μην αυτοκτονήσουν ή να πηδήξουν από μπαλκόνια, ηρεμία, η Μπενφίκα θα χάσει ξανά και τότε μπορούν να μας σκοτώσουν ξανά. Το μόνο που θα ήθελα είναι λίγος σεβασμός για την Μπενφίκα και τους παίκτες», ανέφερε ο Special One, που τράβηξε εκ νέου τα βλέμματα με τον τρόπο που ο ίδιος ξέρει καλύτερα...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.