Ο Ζοσέ Μουρίνιο έκανε μερικές τουλάχιστον ενδιαφέρουσες δηλώσεις μετά την επική πρόκριση της Μπενφίκα στο Champions League.

Σε μία βραδιά που θα μνημονεύεται για πάντα στις κόκκινες γειτονιές της Λισαβόνας, η Μπενφίκα επικράτησε 4-2 της Ρεάλ Μαδρίτης χάρη σε γκολ του τερματοφύλακά της και πέρασε την ύστατη στιγμή στα νοκ άουτ του Champions League, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να ξεσπά κατά των επικριτών των Αετών μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

«Το μόνο που ζητάω είναι σεβασμός, παρακαλώ πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, να μην αυτοκτονήσουν ή να πηδήξουν από μπαλκόνια, ηρεμία, η Μπενφίκα θα χάσει ξανά και τότε μπορούν να μας σκοτώσουν ξανά. Το μόνο που θα ήθελα είναι λίγος σεβασμός για την Μπενφίκα και τους παίκτες», ανέφερε ο Special One, που τράβηξε εκ νέου τα βλέμματα με τον τρόπο που ο ίδιος ξέρει καλύτερα...