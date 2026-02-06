Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί υπέβαλε την παραίτησή του από την εθνική ομάδα του Μαρόκου, λίγους μήνες πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί οδήγησε το Μαρόκο στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, κάτι που είχε να συμβεί από το 2004 και βρέθηκε πολύ κοντά σε έναν τίτλο που η χώρα του δεν έχει κατακτήσει από το 1976. Ωστόσο, το χαμένο πέναλτι του Ντίαθ στις καθυστερήσεις του τελικού με τη Σενεγάλη αποδείχθηκε μοιραίο για τα Λιοντάρια του Άτλαντα.

Σύμφωνα με το Footmercato, ο 50χρονος τεχνικός υπέβαλε την παραίτησή του στην Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μαρόκου, θεωρώντας ότι έκλεισε τον κύκλο του εκεί ύστερα από τρία χρόνια.

Πλέον, η τελική απόφαση ανήκει στην ίδια την Ομοσπονδία, η οποία καλείται να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί την παραίτηση ή αν θα τον διατηρήσει στη θέση του ενόψει των επόμενων μεγάλων προκλήσεων και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο Μαροκινός προπονητής είναι ο αναμορφωτής της εθνικής ομάδας της χώρας του, την οποία ανέλαβε τον Αύγουστο του 2022, ωστόσο όπως αναφέρουν οι Γάλλοι, η πίεση που είχε ασκηθεί πάνω του μετά τον επεισοδιακό τελικό με τη Σενεγάλη τον επηρέασε άμεσα και πλέον βλέπει την αποχώρησή του ως την καλύτερη λύση.

