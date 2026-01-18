Διακοπή στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με τους παίκτες της Σενεγάλης να αποχωρούν μετά από πέναλτι υπέρ του Μαρόκου στις καθυστερήσεις του τελικού.

Τρομερά πράγματα στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με τη Σενεγάλη να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο μετά από πέναλτι που δόθηκε υπέρ των Μαροκινών στο όγδοο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων της κανονικής διάρκειας, με το ματς στο 0-0! Η παράβαση δόθηκε για τράβηγμα του Ντιουφ στον Ντίαθ, με το VAR να καταλογίζει την εσχάτη των ποινών.

Αφού ο διαιτητής έδειξε τη λευκή βούλα, ο προπονητής των Λιονταριών της Τεράνγκα, Παπέ Τιό, έκανε νόημα στους ποδοσφαιριστές του να αποχωρήσουν, κάτι που συνέβη μετά από διαβουλεύσεις, την ώρα πάντως που ο Σαντιό Μανέ φώναζε στους συμπαίκτες του να επιστρέψουν για να συνεχιστεί το ματς.

Εντέλει, μετά από περίπου ένα δεκάλεπτο, αυτό συνέβη, με το ματς να συνεχίζεται από το πέναλτι που είχε κερδίσει το Μαρόκο. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ντίαθ, ο οποίος προσπάθησε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα με σκάψιμο, το οποίο σταμάτησε εύκολα ο Μεντί! Κάπως έτσι, το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.