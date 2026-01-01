Ρομπέρτο Κάρλος: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο και το καθησυχαστικό μήνυμα
Με θετικά νέα μπήκε το 2026, καθώς η κατάσταση της υγείας του Ρομπέρτο Κάρλος δεν εμπνέει ανησυχία, με τα δημοσιεύματα που προήλθαν από την πατρίδα του την τελευταία ημέρα του Δεκέμβρη να προκαλούν παγκόσμιο σοκ.
Τα ρεπορτάζ από την Βραζιλία ανέφεραν πως ο άλλοτε σπουδαίος αριστερός μπακ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με «επιπλοκές» ύστερα από επέμβαση στην καρδιά, ενώ ορισμένα έγραψαν πως υπέστη καρδιακή προσβολή. Ωστόσο, ο ίδιος με ανάρτησή του καθησύχασε άπαντες.
Γράφοντας ένα μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με φωτογραφία εντός νοσοκομείου, ο Κάρλος τόνισε πως δεν υπήρξε καμία επιπλοκή, δεν υφίστανται λόγος ανησυχίας, όλα πήγαν καλά και ο ίδιος ανυπομονεί να επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
Αναλυτικά:
«Θα ήθελα να διευκρινίσω πληροφορίες που κυκλοφορούν τελευταία.
Πρόσφατα υποβλήθηκα σε μια προληπτική ιατρική επέμβαση, την οποία είχα προγραμματίσει εκ των προτέρων με την ιατρική μου ομάδα.
Η επέμβαση ήταν επιτυχής και είμαι καλά. Δεν υπέστησα καρδιακή προσβολή. Αναρρώνω καλά και ανυπομονώ να επιστρέψω σε πλήρη φυσική κατάσταση και να ξαναρχίσω σύντομα τις επαγγελματικές και προσωπικές μου υποχρεώσεις.
Ευχαριστώ ειλικρινά όλους για τα μηνύματα υποστήριξης, φροντίδας και ανησυχίας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Ευχαριστώ από καρδιάς όλη την ιατρική ομάδα που με φρόντισε», ανέφερε ο 52χρονος.
SALIÓ TODO BIEN: Roberto Carlos tuvo que ser operado para prevenir una afección en su corazón, aclaró en sus redes que la intervención fue planificada, no sufrió ningún problema grave y se encuentra recuperándose bien para volver a la normalidad. pic.twitter.com/BsklByKzyg— SportsCenter (@SC_ESPN) December 31, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.