Καθησυχαστικός αναφορικά με την πορεία της υγείας του ο θρυλικός Βραζιλιάνος μπακ, μέσω ανάρτησής του στο Instagram.

Με θετικά νέα μπήκε το 2026, καθώς η κατάσταση της υγείας του Ρομπέρτο Κάρλος δεν εμπνέει ανησυχία, με τα δημοσιεύματα που προήλθαν από την πατρίδα του την τελευταία ημέρα του Δεκέμβρη να προκαλούν παγκόσμιο σοκ.

Τα ρεπορτάζ από την Βραζιλία ανέφεραν πως ο άλλοτε σπουδαίος αριστερός μπακ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με «επιπλοκές» ύστερα από επέμβαση στην καρδιά, ενώ ορισμένα έγραψαν πως υπέστη καρδιακή προσβολή. Ωστόσο, ο ίδιος με ανάρτησή του καθησύχασε άπαντες.

Γράφοντας ένα μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με φωτογραφία εντός νοσοκομείου, ο Κάρλος τόνισε πως δεν υπήρξε καμία επιπλοκή, δεν υφίστανται λόγος ανησυχίας, όλα πήγαν καλά και ο ίδιος ανυπομονεί να επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Αναλυτικά:

«Θα ήθελα να διευκρινίσω πληροφορίες που κυκλοφορούν τελευταία.

Πρόσφατα υποβλήθηκα σε μια προληπτική ιατρική επέμβαση, την οποία είχα προγραμματίσει εκ των προτέρων με την ιατρική μου ομάδα.

Η επέμβαση ήταν επιτυχής και είμαι καλά. Δεν υπέστησα καρδιακή προσβολή. Αναρρώνω καλά και ανυπομονώ να επιστρέψω σε πλήρη φυσική κατάσταση και να ξαναρχίσω σύντομα τις επαγγελματικές και προσωπικές μου υποχρεώσεις.

Ευχαριστώ ειλικρινά όλους για τα μηνύματα υποστήριξης, φροντίδας και ανησυχίας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλη την ιατρική ομάδα που με φρόντισε», ανέφερε ο 52χρονος.