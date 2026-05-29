Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Νεϊμάρ δεν ήταν τα καλύτερα και ο Βραζιλιάνος θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες.

Τον κίνδυνο του να μείνει εν τέλει εκτός αποστολής της Εθνικής Βραζιλίας για το επερχόμενο Μουντιάλ αντιμετωπίζει πλέον ο Νεϊμάρ!

Ο 34χρονος σταρ της Σάντος ενσωματώθηκε κανονικά στη συγκέντρωση της Σελεσάο στο προπονητικό κέντρο, όπου μάλιστα είχε εντυπωσιακή άφιξη με ελικόπτερο, ωστόσο δεν κατάφερε να βγάλει την πρώτη προπόνηση, με αποτέλεσμα να συνεχίσει με ασκήσεις στο γυμναστήριο.

Οι άνθρωποι της πεντάκις πρωταθλήτριας κόσμου του έκαναν τις απαραίτητες εξετάσεις και, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των γιατρών, ο Νέι θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες, καθώς έχει υποστεί θλάση δεύτερου βαθμού, όπως έδειξε η μαγνητική.

Έτσι, δεδομένα θα χάσει τα φιλικά της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι με Παναμά (1/6) και Αίγυπτο (7/6), ενώ η συμμετοχή του στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου με αντίπαλο το Μαρόκο του Ελ Καμπί (14/6) τίθεται εν αμφιβόλω. Μάλιστα, τα ΜΜΕ από τη χώρα του καφέ αναφέρουν πως υπάρχει σκέψη ακόμη και να «κοπεί» από την αποστολή.

Ο Αντσελότι διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει κάτι μέχρι και την 12η Ιουνίου, με τον Ζοάο Πέδρο να είναι φυσικά ο πιθανότερος αντικαταστάτης, αν τελικά ο Νεϊμάρ «αποκλειστεί».