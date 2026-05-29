Μουντιάλ 2026: Εκτός για 2-3 βδομάδες ο Νεϊμάρ, κινδυνεύει να μείνει εκτός αποστολής!
Τον κίνδυνο του να μείνει εν τέλει εκτός αποστολής της Εθνικής Βραζιλίας για το επερχόμενο Μουντιάλ αντιμετωπίζει πλέον ο Νεϊμάρ!
Ο 34χρονος σταρ της Σάντος ενσωματώθηκε κανονικά στη συγκέντρωση της Σελεσάο στο προπονητικό κέντρο, όπου μάλιστα είχε εντυπωσιακή άφιξη με ελικόπτερο, ωστόσο δεν κατάφερε να βγάλει την πρώτη προπόνηση, με αποτέλεσμα να συνεχίσει με ασκήσεις στο γυμναστήριο.
Οι άνθρωποι της πεντάκις πρωταθλήτριας κόσμου του έκαναν τις απαραίτητες εξετάσεις και, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των γιατρών, ο Νέι θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες, καθώς έχει υποστεί θλάση δεύτερου βαθμού, όπως έδειξε η μαγνητική.
Έτσι, δεδομένα θα χάσει τα φιλικά της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι με Παναμά (1/6) και Αίγυπτο (7/6), ενώ η συμμετοχή του στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου με αντίπαλο το Μαρόκο του Ελ Καμπί (14/6) τίθεται εν αμφιβόλω. Μάλιστα, τα ΜΜΕ από τη χώρα του καφέ αναφέρουν πως υπάρχει σκέψη ακόμη και να «κοπεί» από την αποστολή.
Ο Αντσελότι διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει κάτι μέχρι και την 12η Ιουνίου, με τον Ζοάο Πέδρο να είναι φυσικά ο πιθανότερος αντικαταστάτης, αν τελικά ο Νεϊμάρ «αποκλειστεί».
🚨⚠️ BREAKING: Neymar Jr suffers a new injury and will be out for 2/3 weeks, tests have confirmed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026
Ney will miss the friendly games before the World Cup and could miss opening game against Morocco. pic.twitter.com/MiqUtspbFi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.