Νεϊμάρ: Αποχώρησε από την προπόνηση της Βραζιλίας και υποβάλλεται σε εξετάσεις

Νεός τραυματισμος φαίνεται να ταλαιπωρεί τον Νεϊμάρ δύο εβδομάδες πριν το Μουντιάλ, με τον σούπερ σταρ της Βραζιλίας να αποχωρεί άρον άρον από την πρώτη προπόνηση.

Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της εθνικής Βραζιλίας, καθώς ο Νεϊμάρ δεν κατάφερε να βγάλει την πρώτη προπόνηση εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο 34χρονος σούπερ σταρ της Σελεσάο ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στην Τερεσόπολις και αναγκάστηκε να αποχωρήσει.

Όπως αποκάλυψαν τα βραζιλιάνικα Μέσα, ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας, ο οποίος έχει να αγωνιστεί με το εθνόσημο από το 2023 λόγω των τραυματισμών του, μεταφέρθηκε άμεσα σε κλινική του Ρίο ντε Τζανέιρο προκειμένου να υποβληθεί σε μια σειρά από εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις.

Αν και η Σάντος έκανε λόγο για ένα μικρό πρήξιμο στο πόδι του κι έναν μικροτραυματισμό που τον είχε ήδη κρατήσει εκτός στα δύο τελευταία της παιχνίδια, η χρονική συγκυρία προκαλεί πονοκέφαλο στον Αντσελότι και το επιτελείο του.

Το νέο απρόοπτο με τον Νεϊμάρ συμβαίνει μόλις δύο εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 2026 κόντρα στο Μαρόκο, με το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας να είναι σε αναμονή για να αξιολογήσει εκ νέου την κατάστασή του τις επόμενες ώρες.

 

