Ρομπέρτο Κάρλος: Νοσηλεύεται ύστερα από επιπλοκές σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά
Με...αγωνία φεύγει το 2025 για τον Ρομπέρτο Κάρλος, την οικογένειά του, και ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό και μη πλανήτη.
Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού, ο θρυλικός Βραζιλιάνος αριστερός μπακ νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, καθώς υπήρξαν επιπλοκές σε επέμβαση που πραγματοποίησε στην καρδιά.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, βρέθηκε με καρδιακό πρόβλημα μετά από ιατρικές εξετάσεις στο πόδι του, όπου έχει έναν μικρό θρόμβο αίματος. Μια μαγνητική τομογραφία ολόκληρου του σώματος φέρεται να αποκάλυψε ότι η καρδιά του δεν λειτουργούσε σωστά. Έτσι, μπήκε στο χειρουργείο.
Ωστόσο, η διαδικασία κράτησε περισσότερες από τρεις ώρες και ο 52χρονος πλέον Κάρλος παραμένει στο νοσοκομείο. Πάντως, τα τελευταία νέα αναφέρουν πως δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο.
Football legend Roberto Carlos is hospitalised with heart surgery 'complications' in Brazil https://t.co/pRT2PJsh9r— Daily Mail Sport (@MailSport) December 31, 2025
