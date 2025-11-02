Καρέτσας: Μοίρασε την ασίστ στην εκτός έδρας νίκη της Γκενκ
Η συμβολή του Κωνσταντίνου Καρέτσα ήταν σημαντική για να φτάσει η Γκενκ στη, εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Βέστερλο (0-1) για την 13η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Βελγίου.
Η Γκενκ, έπειτα από δύο συνεχόμενες ισοπαλίες, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και πάτησε στην 6άδα του πρωταθλήματος. Ο Καρέτσας ξεκίνησε βασικός για την ομάδα του, ήταν εξαιρετικός και μάλιστα έδωσε την ασίστ στο μοναδικό τέρμα που επιτεύχθηκε στην αναμέτρηση. Στο 35ο λεπτό τροφοδότησε τον Οχ που μετέτρεψε σε γκολ την πάσα του 17χρονου Έλληνα διεθνή.
Αυτή ήταν η δεύτερη ασίστ για τον Καρέτσα στο πρωτάθλημα, μετά εκείνη της πρώτης αγωνιστικής τον Ιούλιο κόντρα στην Μπριζ του Χρήστου Τζόλη και συνολικά η τέταρτη τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, ο Καρέτσας στάθηκε άτυχος προς το τέλος του παιχνιδιού, όταν και αποχώρησε με πρόβλημα στον αστράγαλό του στο 82'.
Three points and a clean sheet in 't Kuipje 💪💙 #mijnploeg pic.twitter.com/PpfCiJHAib— KRC Genk (@KRCGenkofficial) November 2, 2025
