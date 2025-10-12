Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του CIES με τους καλύτερους παίκτες κάτω των 18 στον κόσμο.

Σπουδαία διάκριση για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς ο νεαρός άσος της Γκενκ βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών Σπουδών (CIES) με τους 10 καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο κάτω των 18 ετών. Η διάκριση αυτή αποτελεί τεράστια αναγνώριση για τον μόλις 17 ετών χαφ, που έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει και με τη φανέλα της Εθνικής.

Την περασμένη σεζόν, ο Καρέτσας αγωνίστηκε στο βέλγικο πρωτάθλημα, πραγματοποιώντας 25 συμμετοχές εκ των οποίων στις 14 ξεκίνησε ως βασικός, με απολογισμό δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Το CIES, που συνεργάζεται με τη FIFA και επικεντρώνεται στην ανάλυση στατιστικών δεδομένων και επιδόσεων παικτών, είχε συμπεριλάβει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή και σε προηγούμενες λίστες κορυφαίων νέων ταλέντων.

Τον περασμένο Σεπτέμβρη, ο ίδιος ήταν ένας από τους δέκα παίκτες που καλύπτουν τα περισσότερα χιλιόμετρα ανά 90 λεπτά στα οκτώ μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης και τοποθετήθηκε στην 9η θέση της σχετικής λίστας.