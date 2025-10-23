Η ισπανική «As» έπλεξε το εγκώμιο του Κωνσταντίνου Καρέτσα λίγο πριν την αναμέτρηση της Γκενκ με τη Μπέτις (23/10, 19:45) .

Η ισπανική «As» δεν άφησε ασχολίαστα τα επίτευγματα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, επαινώντας τον 17χρονο διεθνή. Το απόγευμα της Πέμπτης (23/10, 19:45) έχει «ραντεβού» με τη Μπέτις για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, και όλα τα βλέμματα στρέφονται στον νεαρό επιθετικό.

Ο Καρέτσας, που ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Γκενκ, έχει ξεχωρίσει τόσο στην ομάδα του όσο και στην εθνική Ελλάδας, όπου έγινε ο πιο νεαρός σκόρερ στην ιστορία της Nations League. Παράλληλα το CIES Football Observatory, σε συνεργασία με τη FIFA τον κατατάσσει σε πολλές κορυφαίες λίστες ταλέντων από την περσινή σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, το δημοσίευμα της «As» αποθεώνει τον νεαρό εξτρέμ, αναδεικνύοντας όλα τα επιτεύγματά του μέχρι σήμερα. Από τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Γκενκ, μέχρι τη μεγάλη του διάκριση ως ο πιο νεαρός σκόρερ στην ιστορία της Nations League, μπροστά από το Wonder kid της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα: «Είναι 17 ετών και η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 23 εκατομμύρια ευρώ. Το όνομά του είναι Κωνσταντίνος Καρέτσας και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές της Γκενκ για την πορεία της Μπέτις στο Europa League . Γεννημένος στην ίδια την βελγική πόλη, έπαιξε στις ακαδημίες της εθνικής ομάδας της χώρας του μέχρι που αποφάσισε να παίξει για την ελληνική εθνική ομάδα λόγω της διπλής υπηκοότητάς του και της ελληνικής καταγωγής του. Και κρίνοντας από τους αριθμούς του, ίσως είχε δίκιο: έσπασε το ρεκόρ πρόωρης άνοδος σκοράροντας για τους Έλληνες σε ηλικία μόλις 17 ετών και 121 ημερών. Αυτό συνέβη τον Μάρτιο για να διευκολυνθεί η άνοδος της Ελλάδας στο Nations League. Ικανός να παίξει ως δεξιός εξτρέμ ή επιθετικός μέσος, απέκρουσε το ενδιαφέρον πολλών ομάδων το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένης της Άρσεναλ, να παραμείνει στη Γκενκ , τον σύλλογο που του έδωσε την ευκαιρία να κατακτήσει την Ευρώπη.

Αυτό το γκολ στη νίκη της Ελλάδας με 3-0 στο Χάμπντεν Παρκ εναντίον της Σκωτίας έσπασε τα ρεκόρ της χώρας του και ξεπέρασε τον Νίνη, έναν άλλο Έλληνα θρύλο που είχε πετύχει σε νεαρή ηλικία. Αλλά έσπασε επίσης ένα ακόμη ρεκόρ στο Nations League, καθώς έγινε ο νεότερος που σκόραρε στη διοργάνωση, μπροστά από τον Λαμίν Γιαμάλ . Στα 15 του, έπαιζε ήδη επαγγελματικά στο Βέλγιο, και στα 16 του, έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία του βελγικού πρωταθλήματος. Η Άντερλεχτ τον έχασε όταν προπονούνταν εκεί, και αργότερα άλλες ομάδες προσπάθησαν να υπογράψουν τον νεαρό παίκτη από τη Γκενκ. Αλλά θέλει να πετύχει στην ομάδα της πόλης του, ενώ ονειρεύεται ένα μέλλον στη La Liga. Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα είναι οι δύο ομάδες που πάντα ανέφερε ως μελλοντικούς του στόχους όταν ρωτήθηκε για τους στόχους του».

