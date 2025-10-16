Κριστιάνο Ρονάλντο: Τότε θα φτάσει τα 1000 γκολ καριέρας, σύμφωνα με το Sky Sports
Η γνωστή φράση πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός επιβεβαιώνεται πανηγυρικά όταν αναφερόμαστε στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Παρά το γεγονός πως έχει... πέσει όσον αφορά το επίπεδο που αγωνίζεται σε ότι αφορά τους συλλόγους, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τη -συχνή- επαφή του με τα αντίπαλα δίχτυα.
Πιο πρόσφατο παράδειγμα η «ντοπιέτα» εις βάρος της Ουγγαρίας, στο 2-2 για τα προκριματικά του Μουντιάλ την περασμένη Τρίτη (14/10), γκολ με τα οποία είναι πλέον μόνος στην κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ σε προκριματική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γκολ με τα οποία ο 40χρονος έφτασε τα 948 στην τεράστια καριέρα του, με τον στόχο των 1000 πιο ορατό από ποτέ.
Δείτε ΕπίσηςΚριστιάνο Ρονάλντο: Ακόμη μια κορυφή για τον Πορτογάλο, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του Μουντιάλ
Όντας σε τρομακτική για την ηλικία του κατάσταση, ο CR7 σκοπεύει φυσικά να δώσει το παρών στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού το ερχόμενο καλοκαίρι, εφόσον φυσικά η πατρίδα του πάρει το εισιτήριο. Ο ίδιος μάλιστα πρόσφατα δήλωσε πως δεν σκοπεύει να αποσυρθεί όσο είναι παραγωγικός, δίνοντας πάτημα για... υπολογισμούς αναφορικά με το πότε θα σκοράρει το 1000ο γκολ.
Το Sky Sports παρουσιάζεται σίγουρο για την επίτευξη αυτού του ρεκόρ, και, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, τέτοιον καιρό του χρόνου (Οκτώβριος 2026), ο Κριστιάνο θα πανηγυρίζει ένα μυθικό επίτευγμα.
One more year until Cristiano Ronaldo is expected to reach 1000 career goals 👀📈 pic.twitter.com/fRTYM3zsNs— Sky Sports Football (@SkyFootball) October 15, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.