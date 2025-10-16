Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μετράει 948 γκολ στην τεράστια καριέρα του και το Sky Sports παρουσιάζεται βέβαιο για την επίτευξη του στόχου των 1000, δίνοντας μάλιστα και τον... μήνα που θα τα καταφέρει.

Η γνωστή φράση πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός επιβεβαιώνεται πανηγυρικά όταν αναφερόμαστε στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Παρά το γεγονός πως έχει... πέσει όσον αφορά το επίπεδο που αγωνίζεται σε ότι αφορά τους συλλόγους, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τη -συχνή- επαφή του με τα αντίπαλα δίχτυα.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα η «ντοπιέτα» εις βάρος της Ουγγαρίας, στο 2-2 για τα προκριματικά του Μουντιάλ την περασμένη Τρίτη (14/10), γκολ με τα οποία είναι πλέον μόνος στην κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ σε προκριματική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γκολ με τα οποία ο 40χρονος έφτασε τα 948 στην τεράστια καριέρα του, με τον στόχο των 1000 πιο ορατό από ποτέ.

Όντας σε τρομακτική για την ηλικία του κατάσταση, ο CR7 σκοπεύει φυσικά να δώσει το παρών στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού το ερχόμενο καλοκαίρι, εφόσον φυσικά η πατρίδα του πάρει το εισιτήριο. Ο ίδιος μάλιστα πρόσφατα δήλωσε πως δεν σκοπεύει να αποσυρθεί όσο είναι παραγωγικός, δίνοντας πάτημα για... υπολογισμούς αναφορικά με το πότε θα σκοράρει το 1000ο γκολ.

Το Sky Sports παρουσιάζεται σίγουρο για την επίτευξη αυτού του ρεκόρ, και, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, τέτοιον καιρό του χρόνου (Οκτώβριος 2026), ο Κριστιάνο θα πανηγυρίζει ένα μυθικό επίτευγμα.