Συγκινητική κίνηση από την Πορτογαλία η οποία συμπεριέλαβε στην αποστολή για το Μουντιάλ 2026 τον Ντιόγκο Ζότα.

Τρομερή κίνηση από την Εθνική Πορτογαλίας! Οι Ίβηρες συμπεριέλαβαν τιμητικά στην αποστολή τους για το επικείμενο Μουντιάλ τον Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 3 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 28 ετών μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ανακοίνωσε πως το σύνολό του θα παραταχθεί με «27+1» παίκτες αφιερώνοντας ουσιαστικά μια θέση στον αδικοχαμένο πρώην αθλητή της Λίβερπουλ.

Έτσι, μένει ζωντανή η μνήμη του Πορτογάλου, που βρήκε τραγικό θάνατο συγκλονίζοντας ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ο Ζότα συμμετείχε σε 49 αγώνες με το εθνόσημο στο στήθος και συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του Nations League τις σεζόν 2018-19 και 2024-25. Ο τελικός απέναντι στην Ισπανία μάλιστα ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα του εθνικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Αναλυτικά η δήλωση του Μαρτίνεθ:

«Είναι η δύναμή μας, η χαρά μας. Η απώλεια του Ντιόγκο ήταν μια αξέχαστη και πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά την επόμενη κιόλας μέρα ήταν στο χέρι όλων μας να αγωνιστούμε για το όνειρο του Ντιόγκο και για το παράδειγμα που πάντα έδινε στην εθνική μας ομάδα. Το πνεύμα, η δύναμη και το παράδειγμα του Ζότα είναι το θετικό και θα είναι πάντα το θετικό», είπε χαρακτηριστικά.