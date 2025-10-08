Κριστιάνο: «Γιατί να αποσυρθώ; Ακόμα είμαι παραγωγικός»
Έχει «πατήσει» για τα καλά τα 40 χρόνια ζωής και βαδίζει πλέον προς τα 41... κεράκια. Συνεχίζει να σκοράρει με μεγάλη συχνότητα και φυσικά κυνηγάει (το έχει παραδεχτεί άλλωστε) τον στόχο των 1000 γκολ καριέρας, έχοντας τη δεδομένη στιγμή 945.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται και πάλι στις κλήσεις της Εθνικής Πορτογαλίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ, και, προχώρησε σε ενδιαφέρουσες δηλώσεις, κατά τη διάρκεια της τελετής για το βραβείο Prestige που παρέλαβε σε γκαλά στην πατρίδα του.
«Ξέρω ότι πρέπει να έχετε κουραστεί να με βλέπετε ακόμα εδώ σε αυτές τις τελετές! Αλλά είμαι περήφανος και χαρούμενο. Νομίζω ότι εξακολουθώ να προσφέρω πολλά στην Εθνική Ομάδα και στο ποδόσφαιρο», είπε κατά την παράδοση του βραβείου, ενώ ανέφερε πως στόχος της Πορτογαλίας είναι να πάρει την πρόκριση για το Μουντιάλ και μετά... βλέπουμε.
Ερωτηθείς για το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα, ο CR7 τόνισε πως δεν σκοπεύει να αποσυρθεί άμεσα, καθώς απολαμβάνει την κάθε στιγμή και νιώθει παραγωγικός ακόμη.
«Ξέρω ότι δεν μου έχουν μείνει πολλά χρόνια για να παίξω, αλλά τον λίγο χρόνο που έχω, θέλω να τον αξιοποιήσω στο έπακρο. Έχω μια φιλοσοφία να ζω μέρα με τη μέρα. Χωρίς μακροπρόθεσμα σχέδια. Απολαμβάνω κάθε μέρα και κάθε προπόνηση.
Θέλω να συνεχίσω να παίζω για μερικά χρόνια ακόμα, όχι πολλά... Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Εξακολουθώ να είμαι παραγωγικός, βοηθώντας την ομάδα μου και την Εθνική Ομάδα. Γιατί να μην συνεχίσω; Είμαι σίγουρος ότι όταν αποσυρθώ, θα φύγω ικανοποιημένος γιατί έδωσα τα πάντα».
