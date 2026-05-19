Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο αλλά και τον άλλοτε κίπερ του Ολυμπιακού, Ζοσέ Σα, θα πορευθεί η Πορτογαλία στο ερχόμενο Μουντιάλ.

Την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας, ενόψει του Μουντιάλ 2026 που αρχίζει σε περίπου τρεις εβδομάδες στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, έκανε γνωστή το μεσημέρι της Τρίτης (19/5) ο Ρομπέρτο Μαρτίνεζ.

Φυσικά, από τους 28 «εκλεκτούς» ξεχωρίζει το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον σούπερ σταρ της Αλ Νασρ έτοιμος να γράψει ιστορία, αφού αυτή θα είναι η 6η του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Εντός αποστολής βρίσκεται επίσης και ο άλλοτε τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ζοσέ Σα.

Στα 41 του χρόνια ο CR7 θα προσπαθήσει να οδηγήσει την πατρίδα του στην κορυφή του κόσμου και να βάλει στη μυθική συλλογή του τον μοναδικό τίτλο που του λείπει, έχοντας άξιους συμπαραστάτες τους Ρούμπεν Ντίας, Νούνο Μέντες, Βιτίνια, Μπρούνο Φερνάντες, Ραφαέλ Λεάο κα. Παράλληλα και εφόσον οι Ίβηρες βρεθούν στα νοκ-άουτ, θα ψάξει και το πρώτο του γκολ στη συγκεκριμένη φάση του τουρνουά.

Η αποστολή της Πορτογαλίας:

Τερματοφύλακες: Ντιόγκο Κόστα, Ζοσέ Σα, Ρουί Σίλβα, Ρικάρντο Βέιο

Αμυντικοί: Ντιόγκο Νταλότ, Ματέους Νούνες, Νέλσον Σεμέδο, Ζοάο Κανσέλο, Νούνο Μέντες, Γκονσάλο Ινάσιο, Ρενάτο Βέιγκα, Ρούμπεν Ντίας, Τόμας Αραούχο

Μέσοι: Ρούμπεν Νέβες, Σαμουελ Κόστα, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια, Μπρούνο Φερνάντες, Μπερνάρντο Σίλβα