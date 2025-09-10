Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σκόραρε στην εκτός έδρας νίκη της πατρίδας του με 3-2 επί της Ουγγαρίας και έγραψε για ακόμη μια φορά ιστορία.

Τι και αν οδεύει προς τα 41 χρόνια ζωής; Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν... χαμπαριάζει από ηλικίες και αριθμούς και συνεχίζει ακατάπαυστα να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον: να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σκόραρε για ακόμη μια φορά με το εθνόσημο, στην εκτός έδρας νίκη της πατρίδας του επί της Ουγγαρίας με 3-2 για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Ωστόσο, αυτό το γκολ δεν ήταν ένα... συνηθισμένο, αλλά ένα ιστορικό.

Ήταν το γκολ νο 39 σε προκριματική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον CR7, νούμερο που τον τοποθετεί πλέον στην κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ, μαζί με τον Κάρλος Ρουίς (επίσης 39). Πλέον, ο Κριστιάνο χρειάζεται ένα ακόμη τέρμα για να είναι μόνος στο... θρόνο της συγκεκριμένης λίστας, στην πεντάδα της οποίας βρίσκεται και ο Λιονέλ Μέσι (3ος, 36 γκολ).