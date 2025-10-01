Σίμος: «Μας δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση αυτή η νίκη για το μέλλον»

Ο Γιώργος Σίμος αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική ήταν η νίκη κόντρα στην Άρσεναλ για τους Νέους του Ολυμπιακού αλλά στάθηκε και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός με δύο... κανονιές των Κορτές και Φίλη, έφυγε νικητής από το Λονδίνο καθώς επικράτησε με 2-1 της Άρσεναλ και έκανε το 2/2 στο League Phase του Youth League.

Ο Γιώργος Σίμος έδειξε την ικανοποίηση του τόσο για τη νίκη όσο και για τη διατήρηση του αποτελέσματος παρά την πίεση των Λονδρέζων, όμως στάθηκε στον τρόπο που έπαιξε η ομάδα του στο δεύτερο μέρος, καθώς τόνισε πως δεν ήταν αυτό που ήθελε να δει.

«Σημαντική νίκη για την ομάδα μας, η οποία μας δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος όσο ήμασταν ισάριθμοι αλλά και μέχρι το τέλος του ημιχρόνου όπου ο αντίπαλος ήταν με 10 παίκτες διαχειριστήκαμε καλά τον αγώνα.

Το δεύτερο ημίχρονο σίγουρα δεν είναι αυτός ο τρόπος που θέλουμε να αγωνιζόμαστε και σίγουρα ένα ημίχρονο που θα πρέπει να αναλύσουμε έτσι ώστε να έχουμε και καλύτερη αγωνιστικότητα και καλύτερη νοοτροπία κάτι που είναι πολύ σημαντικό και είναι μέσα στους άμεσους στόχους μας.

Να χαρούμε σήμερα και από αύριο επιστροφή στο ελληνικό πρωτάθλημα για να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για τον επόμενο αγώνα».