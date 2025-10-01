Ετάν Κορτές: Το «πουλέν» του Ανιγκό που έχει ως... δάσκαλο τον Καμπελά

Γνωστή η... αγάπη του Ολυμπιακού ως προς την ανακάλυψη ταλέντων στη Γαλλία. Μία τέτοια αποτελεί και ο Ετάν Κορτές, ο οποίος έχει δείξει με το «καλημέρα» δείγματα της ποιότητας του και σίγουρα είναι ένα όνομα που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει.

Νικητής έφυγε από το Λονδίνο η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού που συνεχίζει να εντυπωσιάζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να νικά ομάδες που βρίσκονται στην ελίτ τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και σε επίπεδο ακαδημιών.

Τελευταίο του... θύμα ήταν η Άρσεναλ , της οποίας, η ομάδα του Γιώργου Σίμου, επικράτησε με 2-1 και έτσι έκανε το 2/2 στο League Phase του Youth League. Ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν ήταν αναμφίβολα ο Ετάν Κορτές, ο οποίος, εκτός του γκολ που πέτυχε, είχε μία γεμάτη παρουσία και ήταν συνεχή απειλή για την αντίπαλη άμυνα.

Ο 18χρονος Γάλλος επιθετικός αγωνίστηκε ως φορ παρότι η θέση που έπαιζε στη Γαλλία αλλά και στα πρώτα του παιχνίδια στην Ελλάδα, ήταν κυρίως εξτρέμ. Πρόκειται για ένα project που πιστεύουν πολύ στις τάξεις των Πειραιωτών καθώς αποτελούσε ένα από τα μεγάλα ταλέντα των ακαδημιών της Αζαξιό πριν πάρει τον δρόμο για την Ελλάδα. Ποιος είναι, όμως, ο Ετάν Κουρτές;

Γεννημένος στη Μασσαλία στα τέλη του Ιουνίου του 2007, ο νεαρός Γάλλος είχε δείξει από τα πρώτα του βήματα την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Η επίθεση ήταν πάντα η θέση που του ταίριαζε και από νεαρή ηλικία βρέθηκε στις ακαδημίες της Μαρσέιγ. Δεν ήταν μόνος του όμως.

Ο κατά ένας χρόνο μεγαλύτερος αδερφός του, Σασά Κορτές, ήταν δίπλα του. Πακέτο που λέμε. Κάθε βήμα του ενός, ήταν το επόμενο βήμα του άλλου καθώς μετά τη Μαρσέιγ, πήγαν μαζί στη Λιόν και από εκεί πάλι στη Μαρσέιγ μέχρι εκείνος να πάει στην Μπαστιά και ο Ετάν στην Αζαξιό.

Το περασμένο καλοκαίρι, ήρθε η στιγμή να δοκιμάσει την τύχη του μακριά από τη Γαλλία. Ο 18χρονος επιθετικός ήταν από τις επιλογές που είχε κυκλώσει και ξεχωρίσει ο Ζοσέ Ανιγκό και ο ίδιος είδε τον δρόμο προς το επόμενο βήμα στην καριέρα του να ανοίγεται διάπλατα.

Στην Ελλάδα δεν άργησε να προσαρμοστεί καθώς στον Ολυμπιακό, εκτός από τον Ανιγκό συνάντησε τόσο τον Ματιέ Βαλμπουενά που είναι στη Β' ομάδα όσο και τον Ρεμί Καμπελά. Ειδικά ο δεύτερος, είναι συνεχώς δίπλα του και τον βοηθάει με συμβουλές και συζητήσεις, δείχνοντας πώς και εκείνος τον πιστεύει πολύ.

Από την άλλη, ως χαρακτήρας μιλάμε για ένα παιδί χαμηλών τόνων, που είναι focus προς την επιτυχία και δουλεύει σκληρά για να καταφέρει να φτάσει το ανάλογο επίπεδο και να εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή της Κ19 και να κάνει το βήμα προς τη Β' ομάδα. Ήδη μετρά ένα γκολ και μία ασίστ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Κ19 κόντρα στον Βόλο (3-2) ενώ έπαιξε και κόντρα σε Πανσερραϊκό και Παναθηναϊκό.

Κόντρα στην Άρσεναλ έπαιξε για 61 λεπτά και ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το σκορ και τον... δρόμο προς τη νίκη των «ερυθρολεύκων», επιβεβαιώνοντας τις... περγαμηνές που τον ακολουθούσαν, οι οποίες κάνουν λόγο για έναν παίκτη που είναι αποτελεσματικό και με εξαιρετικές τοποθετήσεις ώστε να βρίσκεται πάντα εκεί που πρέπει για να γίνει απειλητικός.

Η αγορά από την οποία ήρθε δεν είναι άγνωστη στον Ολυμπιακό. Τα παραδείγματα είναι πολλά, μεταξύ αυτών του Παπέ Αμπού Σισέ, Μαντί Καμαρά, Ουσεϊνού Μπα και άλλων παιδιών που έπαιξαν με τους Πειραιώτες στο υψηλότερο επίπεδο και υπήρξαν βασικά μέλη της ομάδας.