Με την Πάφο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει νικητής και κόντρα στην Άρσεναλ μέσα στο Λονδίνο, επικρατώντας με 2-1 και κάνοντας το 2/2 στο League Phase του Youth League.

Ο Γιώργος Σίμος ξεκίνησε με τον Καμπαγιοβάνη στο τέρμα και τους Ρολάκη, Μίλισιτς και Καρκατσάλη στην τριάδα των στόπερ. Ο Αλαφάκης με τον Θεοδωρίδη ανέλαβαν τις δύο πλευρές ως φουλ μπακ ενώ ο Φίλης και ο Λιατσικούρας ήταν τα δύο χαφ στη μεσαία γραμμή. Ο Χάμζα και ο Κότσαλος είχαν ένα πιο ελεύθερο ρόλο πίσω από τον προωθημένο Κορτές.

Από την άλλη η Άρσεναλ με τον άμεσο συνεργάτη του Μικέλ Αρτέτα, Μαξ Πόρτερ, παρατάχθηκε με τους Πόρτερ στην εστία, τους Χαμίλ, Σάλμον, Κλαρκ και Ουάσινγκτον στην τετράδα της άμυνας ενώ ο Ντούντζιακ με τους Ιμπραχίμ και Κόμπλεϊ θα είναι στη μεσαία γραμμή. Ο Τόμπσον ήταν στην κορυφή της επίθεσης με τον Μπέιλι-Τζόζεφ και Άννους ως εξτρέμ.

Από τα πρώτα λεπτά, ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και γρήγορα πήρε τον ρυθμό με το μέρος του, κάνοντας την Άρσεναλ να μην μπορεί να υπηρετήσει το πλάνο της. Μάλιστα, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα στο 15ο λεπτό, όταν ο Κόπλεϊ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα μετά από φάουλ στον Λιατσικούρα.

Η ομάδα του Σίμου εκμεταλλεύτηκε άμεσα το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 21' άνοιξε το σκορ χάρη στον Ετάν Κορτές. Ο Γάλλος φορ εκμεταλλεύτηκε την εκτέλεση του φάουλ από τον Ρολάκη και νίκησε τον Πόρτερ για το 0-1. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατέβασαν... ταχύτητα και έφτασαν και σε δεύτερο γκολ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Φίλης ήταν εκείνος που διπλασίασε τα τέρματα του Ολυμπιακού στο 37ο λεπτό, δίνοντας... αέρα δύο γκολ στους Πειραιώτες ενώ λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 45λεπτο, ο Κορτές είχε νέα ευκαιρία για το 0-3 αλλά ο πλασέ του κατέληξε στον Πόρτερ. Το ίδιο συνέβη και στο σουτ του Ρολάκη στο 42ο λεπτό, με το σκορ να μένει στο 0-2 για το πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Άρσεναλ μπήκε με σκοπό να βρει γρήγορα το γκολ που θα μειώσει το σκορ και θα την ξαναβάλει στο ματς, όμως το αμυντικό πλάνο του Ολυμπιακού ήταν εκείνο που σταμάτησε κάθε είδους προσπάθεια των «κανονιέρηδων» ενώ στο 58', ο Καμπαγιοβάνης ήταν εκεί για να σταματήσει το σουτ του Ονιεκατσουκού.

Οι «ερυθρόλευκοι» έβρισκαν τρόπους να χτυπήσουν σε αντεπιθέσεις τους Λονδρέζους, με τον Βασιλακόπουλο να έχει ευκαιρία να σκοράρει αλλά τον Πόρτερ να του λέει «όχι». Τελικά η Άρσεναλ βρήκε τον δρόμο για το γκολ στο 83ο λεπτό βάζοντας... φωτιά στο ματς χάρη στο τέρμα του Ογκουναϊκε, οποίος νίκησε τον Καμπαγιοβάνη. Όπως ήταν λογικό, οι «κανονιέρηδες» ανέβασαν την πίεση τους και έψαξαν την ανατροπή.

Μάλιστα, ο Καμπαγιοβάνης είχε μία δύσκολη απόκρουση στην εκτέλεση φάουλ του Κλαρκ στο 90+3', ωστόσο ήταν η τελευταία φάση όπου οι γηπεδούχοι απείλησαν, με την άμυνα του Ολυμπιακού να κρατά το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους έξι βαθμούς και βρίσκονται στην 2η θέση πίσω από την Τότεναμ που έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων (+8 και ο Ολυμπιακός έχει +5).

Άρσεναλ: Πόρτερ, Χάμιλ (46′ Ονιεκατσούκου), Σάλμον, Κλαρκ, Ουάσινγκτον (76′ Ογκουναΐκε), Ντούντζιακ (90+2′ Τζουλιέν), Ιμπραχίμ, Κόπλι, Μπέιλι-Τζόζεφ, Τόμπσον (85′ Άγκουστιν), Άννους

Ολυμπιακός: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς (90+3′ Αβραμούλης), Ρολάκης, Αλαφάκης, Χάμζα (90+3′ Σιώζιος), Λιατσικούρας, Φίλης, Κότσαλος (77′ Λάνα), Κορτές (61′ Βασιλακόπουλος).

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:

17 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός - Πάφος 4-0

1 Οκτωβρίου: Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2

21 Οκτωβρίου: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

4 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Αϊντχόβεν

26 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου: Καϊράτ – Ολυμπιακός