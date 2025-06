Όπως αναφέρει η A Bola, ο Σουηδός στράικερ έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να αποχωρήσει από τη Σπόρτινγκ, ενώ αν αυτό δεν συμβεί, είναι διατεθειμένος να μην επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας.

Το μεγαλύτερο σήριαλ αυτού του καλοκαιριού στο μεταγραφικό παζάρι δείχνει πως θα είναι εκείνο του Βίκτορ Γιόκερες. Ήδη εδώ και καιρό έχουν γραφτεί τα πάντα για την περίπτωσή του, με τις Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έδειχναν φαβορί για την απόκτησή του.

Ωστόσο, ο 27χρονος φέρεται να έριξε «άκυρο» στην ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, ενώ και οι «κανονιέρηδες» μάλλον μοιάζουν εναλλακτικές, αφού η τιμή του αποτελεί σημαντικό θέμα, με τη Σπόρτινγκ να ζητάει περισσότερα χρήματα από όσα αρχικά προέβλεπε η ρήτρα του. Στο κόλπο έχει μπει -βάσει ρεπορτάζ- και η Γιουβέντους, όμως τη δεδομένη στιγμή όλα είναι... μακρινά σενάρια.

Το δεδομένο είναι πως ο Γιόκερες δεν επιθυμεί να αγωνιστεί ξανά για τον πορτογαλικό σύλλογο, όπως διαμήνυσε προσωπικά στον πρόεδρο της ομάδας. Μάλιστα, βάσει δημοσιεύματος της Α Bola, δεν πρόκειται να επιστρέψει στις προπονήσεις, αν δεν του επιτραπεί να.. ανοίξει αυτό το νέο κεφάλαιο που επιθυμεί για την καριέρα του.

🚨⚠️ Viktor Gyökeres has already personally informed Sporting president Varandas about his decision to leave, no intention to play for the club anymore.



Gyökeres wants new chapter, he feels heartbroken after exit pact and not expected to return to training as @abolapt reports. pic.twitter.com/ovde48S69U