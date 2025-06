Η Γιουβέντους είναι διατεθειμένη να αφήσει οκτώ ποδοσφαιριστές από το ρόστερ της, ώστε να μαζέψει χρήματα για να αγοράσει τον Σουηδό στράικερ από την Σπόρτινγκ.

Η Γιουβέντους μετά από μία μέτρια σεζόν στην Serie A κατέκτησε την 4η θέση, γεγονός που την οδηγεί στο UEFA Champions League την ερχόμενη σεζόν. Για αυτόν τον λόγο θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού και να αποκτήσει τον «καυτό» Βίκτορ Γιόκερες από την Σπόρτινγκ.

Όμως για να αποκτήσει τον Σουηδό επιθετικό πρέπει να εξοικονομήσει χρήματα, «αφήνοντας» οκτώ παίκτες από το ρόστερ της. Ο 27χρόνος έχει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του, της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι αδύνατον να δώσει η ιταλική ομάδα. Οι ιθύνοντες της Σπόρτινγκ θέλουν μία πρόταση κοντά στα 80 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσουν, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Στην αρχή της χρονιάς τα στελέχη της πορτογαλικής ομάδας είχαν δηλώσει πως η ρήτρα δεν θα αποτελέσει εμπόδιο και ότι με μία πρόταση κοντά στα 60 εκατ. ευρώ. ο Γιόκερες θα είναι ελεύθερος να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Ο Ιγκόρ Τούντορ έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Σουηδό και η «Μεγάλη Κυρία» μοιάζει έτοιμοι να παραχωρήσει ή να αφήσει ελεύθερους τους παρακάτω παίκτες, όπως αναφέρει η Corriere dello Sport.

Αναλυτικά οι οκτώ παίκτες:

Βλάχοβιτς

Ντούγκλας Λουίζ

Κέλι

Μπανγκουλά

Μίλικ

Περίν

Ρουγκάνι

Κόστιτς

