Σπόρτινγκ - Ιωαννίδης: Ο Σουάρες συμφώνησε με Φενέρ και κάνει χώρο στην επίθεση
Την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσε το πρώτο «κανόνι» της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, σκοράροντας 38 γκολ σε 53 συμμετοχές. Και τα εντυπωσιακά του νούμερα στην Πορτογαλία φέρεται να τράβηξαν τα βλέμματα από Τουρκία.
Ο λόγος για τον Λουίς Σουάρες, ο οποίος φαίνεται έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του μετά από μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν στη Λισαβόνα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κολομβιανός φορ έχει συμφωνήσει με τη Φενέρμπαχτσε για να συνεχίσει την καριέρα του στη Super Lig, όμως η μεταγραφή του εξαρτάται από δυο ακόμα παράγοντες.
Την εξέλιξη των προεδρικών εκλογών στον τουρκικό σύλλογο, αλλά και το πράσινο φως της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Σε περίπτωση που ο Σουάρες ετοιμάσει βαλίτσες για Τουρκία, αυτομάτως θα επηρεάσει και το status του Φώτη Ιωαννίδη εντός της ομάδας.
Ο Έλληνας φορ ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο αρχικό σχήμα, όμως μια τέτοια εξέλιξη θα του δώσει περισσότερο χώρο για να βρει τα πατήματά του στη Λισαβόνα από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
🚨 EXCL: Luís Suárez has now reached an agreement on personal terms with Fenerbahçe project backed by presidential candidate Hakan Safi.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026
Move remains conditional on the outcome of the club's presidential election in the coming days — and agreement on fee with Sporting CP. pic.twitter.com/KBUrI2qe6M
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