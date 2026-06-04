Ο βασικός σέντερ φορ της Σπόρτινγκ, Λούις Σουάρες, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Φενέρμπαχτσε και αφήνει κενό που μπορεί να καλύψει ο Φώτης Ιωαννίδης.

Την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσε το πρώτο «κανόνι» της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, σκοράροντας 38 γκολ σε 53 συμμετοχές. Και τα εντυπωσιακά του νούμερα στην Πορτογαλία φέρεται να τράβηξαν τα βλέμματα από Τουρκία.

Ο λόγος για τον Λουίς Σουάρες, ο οποίος φαίνεται έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του μετά από μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν στη Λισαβόνα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κολομβιανός φορ έχει συμφωνήσει με τη Φενέρμπαχτσε για να συνεχίσει την καριέρα του στη Super Lig, όμως η μεταγραφή του εξαρτάται από δυο ακόμα παράγοντες.

Την εξέλιξη των προεδρικών εκλογών στον τουρκικό σύλλογο, αλλά και το πράσινο φως της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Σε περίπτωση που ο Σουάρες ετοιμάσει βαλίτσες για Τουρκία, αυτομάτως θα επηρεάσει και το status του Φώτη Ιωαννίδη εντός της ομάδας.

Ο Έλληνας φορ ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο αρχικό σχήμα, όμως μια τέτοια εξέλιξη θα του δώσει περισσότερο χώρο για να βρει τα πατήματά του στη Λισαβόνα από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.