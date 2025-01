Δύο χρόνια μετά την πρωτοποριακή κατασκευή του με κοντέινερ για το Μουντιάλ του Κατάρ, το «Stadium 974» αναμένεται να φιλοξενήσει τον τελικό του γαλλικού Σούπερ Καπ μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Μονακό (5/1), παρά την υπόσχεση... αποσυναρμολόγησής του.

Πέρασαν δύο χρόνια και μερικές εβδομάδες από το Μουντιάλ στα γήπεδα του Κατάρ. Μια διοργάνωση που θα μείνει ιστορία για πολλές και διάφορες ιδιαιτερότητες, μεταξύ των οποίων τα γήπεδα που κατασκευάστηκαν από το μηδέν για να φιλοξενήσουν τη μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η πιο αξιοπερίεργη περίπτωση ήταν αναμφίβολα το «Stadium 947», το πρώτο συναρμολογούμενο γήπεδο στον πλανήτη που κατασκευάστηκε αποκλειστικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο και επρόκειτο να αποδομηθεί μετά το τέλος της διοργάνωσης, με τα κοντέινερ που το αποτελούσαν να «ταξιδεύουν» σε άλλες χώρες που θα χρειάζονταν την υποδομή.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Το «Stadium 974» (όσα και τα κοντέινερ που το απαρτίζουν αλλά και ο τηλεφωνικός κώδικας του Κατάρ) στέκεται ακόμη στην ίδια τοποθεσία περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο της Ντόχα και συνεχίζει να προσφέρει περιστασιακά τις υπηρεσίες του, φιλοξενώντας το βράδυ της Κυριακής τον τελικό του γαλλικού Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Μονακό (5/1, 18:30).

It’s been an emotional ride.



Stadium 974 says goodbye to the Qatar 2022 World Cup after hosting seven games in the stadium. Now, the venue will host one more event before being dismantled.



Did you watch any games from the unique stadium? pic.twitter.com/nBb2XgBvTf