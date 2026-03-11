Πάτσο: Ο συγκινητικός λόγος για τον αριθμό της φανέλας στην Παρί
Έχοντας αποκτηθεί από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης το 2024, ο Γουίλιαν Πάτσο έχει εξελιχτεί σε βασικό στέλεχος της Παρί Σεν Ζερμέν και έχει κατακτήσει ήδη επτά τρόπαια με τη φανέλα της σε λιγότερο από μία διετία.
Η επιλογή του αριθμού στη φανέλα του πάντως είναι τουλάχιστον ενδιαφέρουσα, με τον αμυντικό από το Εκουαδόρ να φορά το Νο51 στην πλάτη για λόγο συγκεκριμένο και ιδιαίτερα συγκινητικό. Όπως είπε, «τον αριθμό αυτόν τον φορούσα για καιρό στην Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε και μετά στην Αντβέρπ και άρχισε να μου αρέσει. Αλλά ο βασικός λόγος έχει να κάνει με τη μητέρα μου: Πέθανε όταν ήταν 51 ετών. Το να φοράω αυτό το νούμερο είναι ένας τρόπος να αποτίω φόρο τιμής σε εκείνη. Μου δίνει δύναμη σε κάθε αγώνα».
Ο νεαρός αμυντικός είχε χάσει τη μητέρα του στις 2 Νοεμβρίου 2019, τη μέρα που είχε κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο, σε μία τραγική σύμπτωση που έμεινε χαραγμένη στο μυαλό του παίκτη. Η Γκλέντα είχε δώσει γενναία μάχη με τον καρκίνο αλλά δεν τα είχε καταφέρει, με τον Πάτσο να μαθαίνει τα τραγικά νέα μετά την αναμέτρηση με την Ντελφίν.
Ο 18χρονος τότε ποδοσφαιριστής θα έμενε εκτός γηπέδων για ένα μικρό χρονικό διάστημα και με τη βοήθεια ψυχολόγων θα επέστρεφε δριμύτερος μετά την οικογενειακή τραγωδία την οποία θα βίωνε, φτάνοντας να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο.
🇪🇨❤️ PSG defender Willian Pacho explains why he wears the number 51 shirt... 🥲— EuroFoot (@eurofootcom) March 11, 2026
"The main reason is related to my mother: she passed away at 51 years old. Wearing that number is a way of paying homage to her. On the field, I feel her presence and that gives me the strength to… pic.twitter.com/bPp25ODwyQ
