Το παιχνίδι της Βραζιλίας με τη Νότια Κορέα ήταν το τελευταίο που φιλοξενήθηκε στο «Stadium 974», το οποίο θα... αποσυναρμολογηθεί και τα κοντέινερ θα σταλούν σε χώρες που χρειάζονται την υποδομή.

Η νίκη της Βραζιλίας επί της Νότιας Κορέας με 4-1 ήταν το έβδομο παιχνίδι Μουντιάλ και τελευταίο που φιλοξενήθηκε στο «Stadium 974». Το συγκεκριμένο στάδιο είναι το πρώτο... αποσυναρμολογούμενο γήπεδο, το οποίο δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Κατασκευάστηκε από 974 κοντέινερ πλοίων, εξού και το όνομα του, ως φόρος τιμής στη βιομηχανική ιστορία της περιοχής, ενώ ο αριθμός είναι και συμβολικός, καθώς πρόκειται για τον τηλεφωνικό κώδικα του Κατάρ. Μετά από έξι παιχνίδια για το Arab Cup και επτά για το Παγκόσμιο Κύπελλο το γήπεδο εκπλήρωσε το έργο και πλέον θα «λυθεί». Τα κοντέινερ θα σταλούν σε χώρες που χρειάζονται την υποδομή.

Stadium 974 will be dismantled now it's hosted its final World Cup game 👋 pic.twitter.com/zPmrKnfYHy