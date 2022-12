Το αποσυναρμολογούμενο γήπεδο «974» ολοκλήρωσε την αποστολή του στο Κατάρ και φέρεται πως θα το δούμε ξανά το 2030 στην Ουρουγουάη, αν υπερισχύσει η πρόταση συνδιοργάνωσης των χωρών της Λατινικής Αμερικής.

Το παιχνίδι της Βραζιλίας με τη Νότια Κορέα ήταν το τελευταίο του Μουντιάλ 2022 που φιλοξενήθηκε στο «Stadium 974» και ήδη έχει αρχίσει η αποσυναρμολόγησή του.

Το καινοτόμο γήπεδο που συνίσταται από 974 κοντέινερ πλοίων, εξ ου και η ονομασία του ως φόρος τιμής στη βιομηχανική ιστορία της περιοχής, αποτέλεσε μία από τις ατραξιόν του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά αυτή ίσως να μην είναι η τελευταία φορά που το αντικρίζουμε στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχει εκφράσει η Ουρουγουάη, η οποία μαζί με Αργεντινή, Παραγουάη και Χιλή έχει καταθέσει πρόταση συνδιοργάνωσης του Μουντιάλ του 2030, μια διαδικασία που βρίσκει συμμέτοχη επίσης και την Ελλάδα στο πλευρό Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας.

Πρόκειται για μια κίνηση που λειτουργεί ως «διαπραγματευτικό όπλο» των Ουρουγουανών, ώστε να κερδίσουν πόντους για την πρόταση των χωρών της Λατινικής Αμερικής, έχοντας στην ατζέντα τους το υπερσύγχρονο και πρωτοποριακό «974».

How incredible..



The 974 Stadium in Doha is almost completely dismantled afterhosting the match between Brazil and South Korea on Monday.



Here's a timelapse of when it was being builtpic.twitter.com/7XLNVuITDk