Η διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην κατασκευή του «Stadium 974» για το Μουντιάλ του Κατάρ μέσα από ένα βίντεο 65 δευτερολέπτων.

Το «Stadium 974» ολοκλήρωσε την αποστολή του για το Μουντιάλ του Κατάρ φιλοξενώντας, μετά τους έξι αγώνες του Αραβικού Κυπέλλου, και τους επτά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τελευταίο εκείνο της Βραζιλίας με την Νότια Κορέα, που έληξε με 4-1 υπέρ των Βραζιλιάνων.

Το καταριανό μέσο «Doha News» δημοσιοποίησε ένα βίντεο 65 δευτερολέπτων όπου απεικονίζεται η όλη προσπάθεια που έγινε για την κατασκευή του πρώτου μεταφερόμενου γηπέδου.

Τώρα το γήπεδο αναμένεται να αποσυναρμολογηθεί και τα κοντέινερ θα σταλούν σε χώρες που χρειάζονται την υποδομή.

It’s been an emotional ride.



Stadium 974 says goodbye to the Qatar 2022 World Cup after hosting seven games in the stadium. Now, the venue will host one more event before being dismantled.



Did you watch any games from the unique stadium? pic.twitter.com/nBb2XgBvTf