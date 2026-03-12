Champions League: Απολαύστε τα 15 γκολ της βραδιάς
Μία ακόμη μεγάλη βραδιά στο Champions League, με 15 γκολ να σημειώνονται στα τέσσερα ματς της Τετάρτης (11/3) για τη φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Μετά την ισοπαλία ανάμεσα σε Λεβερκούζεν και Άρσεναλ, είδαμε τους τρεις γηπεδούχους να καταγράφουν νίκες με τρία γκολ διαφορά στα βραδινά ματς, με Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν αλλά και Μπόντο/Γκλιμτ να κάνουν μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «8».
Τα γκολ της βραδιάς
