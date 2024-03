Μετά τις πολλές αντιδράσεις που έφερε η «μπλε κάρτα» η IFAB φαίνεται πως ετοιμάζεται να την απορρίψει οριστικά!

Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε ο ερχομός της «μπλε κάρτας» στο ποδόσφαιρο. Και φαίνεται πως τελικά θα μείνει στα... ράφια, καθώς όπως όλα δείχνουν η IFAB θα την απορρίψει οριστικά και δεν θα την επικυρώσει.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της «Telegraph», οι άνθρωποι της IFAB - το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου - που είναι υπεύθυνο για τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου αναμένεται να συζητήσουν για το ζήτημα της «μπλε κάρτας», καθώς μετά τις πολλές αντιδράσεις κανείς δεν είναι σίγουρος για το πλάνο. Μάλιστα οι Άγγλοι αναφέρουν ότι η απόφαση της απόρριψης της είναι τη δεδομένη στιγμή το επικρατέστερο σενάριο.

Οι πρώτες δεύτερες σκέψεις είχαν προκύψει στο τελευταίο ραντεβού που είχαν η FIFA με την IFAB οι οποίες συμφώνησαν να εξετάσουν πιο αναλυτικά το πλάνο. Οι Άγγλοι τονίζουν ότι στην ερχόμενη συνάντηση του Μαρτίου αναμένεται να γνωστοποιήσουν την τελική τους απόφαση η οποία όπως όλα δείχνουν θα είναι η οριστική απόρριψη της «μπλε κάρτας» μετά τις πολλές αντιδράσεις που έφερε.

