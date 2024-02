Στον πάγο μπαίνει προς το παρόν η μπλε κάρτα, καθώς οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν ανάγκασαν FIFA και IFAB να κάνουν ένα βήμα πίσω και να αναβάλλουν τις σχετικές ανακοινώσεις.

Όλα έδειχναν να έχουν πάρει το δρόμο τους, αλλά ορισμένες αντιδράσεις από πρόσωπα της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας έβαλαν προσωρινά στον πάγο τη θέσπιση του κανονισμού της μπλε κάρτας.

Υπό διαφορετικές συνθήκες η IFAB, το αρμόδιο όργανο που νομοθετεί για το ποδόσφαιρο, θα επικύρωνε την Παρασκευή (9/2) τις προσωρινές αποβολές μέσω της μπλε κάρτας στον κόσμο του ποδοσφαίρου, όμως τελικά τα δεδομένα άλλαξαν.

Σύμφωνα με το «Athletic» οι αντιδράσεις που προέκυψαν γύρω από τη ριζοσπαστική αλλαγή έφεραν σε δύσκολη θέση τη FIFA, η οποία αποφάσισε την περαιτέρω εξέταση του κανονισμού και την αναβολή των σχετικών ανακοινώσεων.

Πλέον η μπλε κάρτα αναμένεται να τεθεί ξανά επί τάπητος στην επόμενη συνεδρίαση του Μαρτίου στη Σκωτία, με τη FIFA πάντως να ξεκαθαρίζει πως ακόμα κι αν εγκριθεί αρχικά θα περιορίζεται σε δοκιμαστικό επίπεδο και σε αγώνες χαμηλότερου επίπεδου.

Όπως προσθέτει μάλιστα το «Athletic» προς το παρόν η επαναστατική αλλαγή δεν πρόκειται να εμφανιστεί σύντομα στην Premier League, αλλά ούτε και στο FA Cup παρά τα δημοσιεύματα που ήθελαν τη μπλε κάρτα να κάνει ντεμπούτο τη νέα σεζόν στη διοργάνωση.

The proposed announcement of a trial for ‘blue cards’ and sin bins in professional football has been delayed.



The International Football Association Board (IFAB) were set to publish the detailed protocols on Friday as part of the attempts from the game to clamp down on abuse… pic.twitter.com/3CV24Xm8pB