Τα μέλη της IFAB συμφώνησαν προφορικά να δοκιμαστεί η προσωρινή τιμωρία δέκα λεπτών σε στυλ ράγκμπι και μάλιστα σε διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, όπως είναι η Premier League.

Μια ιστορική αλλαγή στο ποδόσφαιρο είναι προ των πυλών. Όπως αναφέρει η Telegraph υπάρχει προφορική συμφωνία των μελών της IFAB για τη δοκιμή μιας προσωρινής τιμωρίας σε στυλ... ράγκμπι. Σε αυτή την περίπτωση ο ποδοσφαιριστής θα αποβάλεται για δέκα λεπτά και στη συνέχεια θα επιστρέφει στο παιχνίδι.

Πρόκειται για μια ριζοσπαστική κίνηση από πλευράς του Διεθνούς Συμβουλίου Ποδοσφαίρου, η οποία θα τεσταριστεί σε elite διοργανώσεις, όπως είναι η Premier League. Μάλιστα δεν αποκλείεται αυτός ο νέος κανονισμός να εφαρμοστεί από την επόμενη σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Πότε όμως θα εφαρμόζεται αυτή η... πορτοκαλί κάρτα; Όπως προκύπτει θα χρησιμοποιείται για την τιμωρία ποδοσφαιριστών που διαμαρτύρονται στον διαιτητή (πλην του αρχηγού) όπως και για αυτούς που κάνουν «κυνικά» φάουλ τακτικής, όπως τράβηγμα της φανέλας ποδοσφαιριστή που φεύγει στην αντεπίθεση. Ουσιαστικά θα είναι για παραβάσεις που αξίζουν κάτι... παραπάνω από κίτρινη κάρτα αλλά όχι και αποβολή με απευθείας κόκκινη.

«Όταν εξετάζουμε τα sin-bins, έπρε προφανώς να φτιάξουμε ένα σχετικό πρωτόκολλο. Οι τομείς που εξετάσαμε ήταν για διαμαρτυρίες ποδοσφαιριστών. Έχουμε μιλήσει και για άλλους τομείς, ιδιαίτερα για τακτικά φάουλ. Νομίζω ότι αποτελεί απογοήτευση για τους οπαδούς όταν παρακολουθούν αγώνες και βλέπουν μια πολλά υποσχόμενη αντεπίθεση που καταστρέφεται από ένα τέτοιο φάουλ και το ερώτημα εάν μια κίτρινη κάρτα είναι αρκετή για αυτό, μας οδήγησε στο να εξετάσουμε εάν αυτά τα φάουλ θα έπρεπε να εμπλέκονται στο πρωτόκολλο.

Αν έτσι πάει το πρωτόκολλο, τότε, οπωσδήποτε, ο ποδοσφαιριστής θα περνάει ενδεχομένως και 10 λεπτά εκτός γηπέδου.Μερικοί παίκτες διαπράττουν ένα φάουλ που αποτρέπει μια πολλά υποσχόμενη επίθεση και το κάνουν συνειδητά γνωρίζοντας ότι θα πάρουν κίτρινη κάρτα, και πιστεύουμε που πραγματικά διαλύει το παιχνίδι. Θα το έκαναν αν ήξεραν πως θα αποβληθούν;», ανέφερε σε δηλώσεις του ο CEO της IFAB, Mαρκ Μπούλινγκχαμ.

IFAB has approved proposed trials whereby only the team captain may approach the referee and for sin bins to be tested at a higher level 🚨🗑️ pic.twitter.com/f1pM3YyOtH