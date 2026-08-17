Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με την ατάκα που έγινε σήμα κατατεθέν του επιβεβαίωσε κι εκείνος με τη σειρά του τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στη Ντόρτμουντ.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέγραψε το βράδυ της Κυριακής (16/08) το νέο του συμβόλαιο με τη Μπορούσια του Ντόρτμουντ και πλέον απομένει μονάχα η επίσημη ανακοίνωση για να αποτελέσει και με τη... βούλα το νέο της μεταγραφικό απόκτημα, το δεύτερο ελληνικό, μετά από τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Ο Έλληνας επιθετικός μέσος θα γίνει η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιτσορία του ΠΑΟΚ, αφού θα του αποφέρει ένα ποσό ύψους 26 εκατ. ευρώ φιξ ενώ προβλέπονται ακόμη 6 εκατ. ευρώ στη συμφωνία ως μπόνους, αλλά και ποσοστό μεταπώλησης 17,5% και κάποια έμψυχα ανταλλάγματα.

Τις εξελίξεις αυτές επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο το πρωί της Δευτέρας (17/08) κάνοντας την καθιερωμένη του «here we go» ανάρτηση επιβεβαιώνοντας τα ποσά, αλλά και τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί.