Κωνσταντέλιας: Και ο Ρομάνο επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στη Ντόρτμουντ
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέγραψε το βράδυ της Κυριακής (16/08) το νέο του συμβόλαιο με τη Μπορούσια του Ντόρτμουντ και πλέον απομένει μονάχα η επίσημη ανακοίνωση για να αποτελέσει και με τη... βούλα το νέο της μεταγραφικό απόκτημα, το δεύτερο ελληνικό, μετά από τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.
Ο Έλληνας επιθετικός μέσος θα γίνει η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιτσορία του ΠΑΟΚ, αφού θα του αποφέρει ένα ποσό ύψους 26 εκατ. ευρώ φιξ ενώ προβλέπονται ακόμη 6 εκατ. ευρώ στη συμφωνία ως μπόνους, αλλά και ποσοστό μεταπώλησης 17,5% και κάποια έμψυχα ανταλλάγματα.
Τις εξελίξεις αυτές επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο το πρωί της Δευτέρας (17/08) κάνοντας την καθιερωμένη του «here we go» ανάρτηση επιβεβαιώνοντας τα ποσά, αλλά και τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί.
🚨🟡⚫️ Borussia Dortmund have agreed deal to sign Giannīs Kōnstantelias, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026
Documents signed between clubs and player side needed next, then time for club statement. Giannīs was in Dortmund on Sunday.
Fee worth €32m add-ons included and 15% sell-on clause to PAOK. pic.twitter.com/GoRLrq3eG9
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