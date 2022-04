Ο Άγγελος Ποστέκογλου επιβεβαίωσε πως ο διεθνής σέντερ φορ, Γιώργος Γιακουμάκης θα μείνει εκτός δάσης από το μεγάλο ντέρμπι της Σέλτικ με τη Ρέιντζερς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Σκωτίας.

Χωρίς τον φορμαρισμένο και καλύτερο παίκτη του σκωτσέζικου πρωταθλήματος για τον μήνα Μάρτιο, Γιώργο Γιακουμάκη θα παραταχθεί η Σέλτικ στο μεγάλο ντέρμπι με τη Ρέιντζερς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Σκωτίας την ερχόμενη Κυριακή (17/4, 22:00). O διεθνής σέντερ φορ τραυματίστηκε στο σαββατιάτικο παιχνίδι με τη Σεντ Τζόνσον πέντε λεπτά μετά το γκολ του, ο Άγγελος Ποστέκογλου είχε εκφράσει την αισιοδοξία πως θα ήταν άμεσα έτοιμος, όμως σήμερα (15/4) επιβεβαίωσε πως δεν θα αγωνιστεί στη «μάχη» της Γλασκώβης και πιθανότατα θα επιστρέψει στη δράση την επόμενη εβδομάδα.

Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ έχει αγωνιστεί σε 24 ματς την τρέχουσα σεζόν και έχει σκοράρει 13 γκολ σε 1.273 αγωνιστικά λεπτά

