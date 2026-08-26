Η Σέλτικ αποκλείστηκε για ακόμη μία φορά από τα προκριματικά του Champions League, δίνοντας συνέχεια σε μία αρνητική παράδοση που κρατάει χρόνια.

Το βράδυ της Τρίτης (25/08) η Λασκ έκανε ένα μικρό θαύμα, ανατρέποντας το εις βάρος της 3-0 του πρώτου αγώνα, καθώς επικράτησε με 5-1 της Σέλτικ στην παράταση και σφράγισε το εισιτήριο της για τη League Phase του Champions League.

Το σύνολο του Μάρτιν Ο'Νιλ υπέστη μία πρωτοφανής κατάρρευση, μιας που βρέθηκε να προηγείται με 0-1, προτού δεχθεί τέσσερα γκολ από τους Αυστριακούς σε λιγότερο από μία ώρα παιχνιδιού και οδηγηθεί ο αγώνας στον έξτρα χρόνο.

Για τους Σκωτσέζους το «βατερλώ» αυτό ξύπνησε σίγουρα άσχημες μνήμες, αφού με την ήττα τους αυτή έδωσαν συνέχεια σε μία αρνητική παράδοση που κρατάει... χρόνια.

Αναλυτικότερα, η Σέλτικ μετράει 6/6 αποκλεισμούς, όταν καλείται να μπει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τα τελευταία 8 χρόνια. Συγκεκριμένα η τελευταία φορά που κατάφερε να προκριθεί μέσω των προκριματικών ήταν το καλοκαίρι του 2017, όταν απέκλεισε την Αστάνα.

Εκτότε μετράει μόνο αποκλεισμούς, με τις ΑΕΚ, Κλουζ, Φερεντσβάρος, Μίτιλαντ, Καϊρατ και Λασκ να έχουν εμποδίσει τους πρωταθλητές Σκωτίας από το να βρεθούν στην ευρωπαϊκή ελίτ.

Για την ιστορία, οι τρεις τελευταίες συμμετοχές του συλλόγου από τη Γλασκώβη στην τελική φάση του Champions League (2022, 2023, 2024) ήρθαν μετά από απευθείας πρόκριση