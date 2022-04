Ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στα γκολ με τη φανέλα της Σέλτικ κόντρα στη Σεντ Τζόστον, ωστόσο, αποχώρησε από το ματς πέντε λεπτά αργότερα με πρόβλημα τραυματισμού και προκάλεσε ανησυχία στους Κέλτες.

Ανάμικτα συναισθήματα είχε για τον Γιώργο Γιακουμάκη το πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Σεντ Τζόνστον. Ο Έλληνας στράικερ επέστρεψε στα γκολ μετά από διάλειμμα ενός αγώνα (στο νικηφόρο «Old Firm» κόντρα στη Ρέιντζερς), γράφοντας το 2-0 για τη Σέλτικ στο 22' με φοβερό κλέψιμο μπροστά από τον τερματοφύλακα και πλασέ από δύσκολη γωνία. Αυτό ήταν το 13ο γκολ του Γιακουμάκη με τη φανέλα των Κελτών, γκολ που όμως επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του μόλις πέντε λεπτά αργότερα.

Ο διεθνής φορ έπεσε στο έδαφος πιάνοντας το γόνατό του και ήταν ανήμπορος να συνεχίσει, με τον Άγγελο Ποστέκογλου να τον αντικαθιστά στο 27' της αναμέτρησης. Πλέον, οι άνθρωποι της Σέλτικ βρίσκονται σε «αναμμένα κάρβουνα» μέχρι να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού, μόλις μία εβδομάδα πριν από τον ημιτελικό του Κυπέλλου κόντρα στη Σέλτικ κι ενόψει των play-offs που θα καθορίσουν τον πρωταθλητή.

How dare Giakoumakis take two touches!



His 13th goal of the season but the first after taking more than one touch.#CELSTJ



pic.twitter.com/kVKNjfGSJ6