Το βραβείο του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή στην σκωτσέζικη Premiership, παρέλαβε ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Ο 28χρονος Έλληνας επιθετικός είναι «on fire» και οδηγεί τους Κέλτες στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τη φετινή σεζόν έχει βρει αθροιστικά 12 φορές δίχτυα σε 23 εμφανίσεις, ενώ τον περασμένο μήνα σκόραρε πέντε τέρματα, με τα τρία από αυτά να είναι στον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στη Ρος Κάουντι.

Οι οπαδοί της Σέλτικ είναι ενθουσιασμένοι μαζί του σε σημείο να του βγάλουν μέχρι και τραγούδι. Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις, ειδικά τον περασμένο μήνα, οδήγησαν την Premiership να του απονείμει το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή του Μαρτίου.

🇬🇷 𝑮 𝒊 𝒂 𝒌 𝒐 𝒖 𝒎 𝒂 𝒌 𝒊 𝒔 ! #CelticFC's Giorgos Giakoumakis has been named the #cinchPrem Player of the Month for March! 🍀



