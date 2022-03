Οι νεαροί Ουκρανοί Βιτάλι Σαπίλο και Ντμίτρο Μαρτινένκο είναι οι πρώτοι ποδοσφαιριστές που χάνουν τη ζωή τους κατά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία απειλείται από την εισβολή των Ρώσων και δεν είναι λίγοι οι αθλητές και προπονητές που έχουν θέσει τον εαυτό τους στις τάξεις του στρατού για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους. Το ποδόσφαιρο πενθεί τον χαμό δύο ποδοσφαιριστών, καθώς μετά τον νεαρό τερματοφύλακα Βιτάλι Σαπίλο, την ζωή του έχασε ο πρώτος σκόρερ και MVP της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος του Κιέβου, Ντμίτρο Μαρτινένκο. Ο 25χρονος χαφ σκοτώθηκε μαζί με τη μητέρα του μετά από έκρηξη από ρουκέτα των Ρώσων. Η FIFPRO με ανάρτηση της εξέφρασε τη θλίψη της για τον χαμό των δυο νεαρών αδικοχαμένων παικτών.

Το μήνυμα της FIFPRO:

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες, τους φίλους και τους συμπαίκτες των νεαρών Ουκρανών ποδοσφαιριστών Bιτάλι Σαπίλι (21) και Ντμίτρο Μαρτινένκο (25), οι πρώτες αναφερόμενες απώλειες του ποδοσφαίρου σε αυτόν τον πόλεμο. Ας αναπαυθούν εν ειρήνη και οι δύο».

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr