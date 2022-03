Από τη λάμψη των ρινγκ και των γηπέδων στα όπλα!

«Θα παλέψω για τον λαό μου» – από τα αδέλφια Κλίτσκο μέχρι τον Λούζνι, οι Ουκρανοί αθλητές σταρ επιστρέφουν για να υπερασπιστούν τη χώρα τους.

Τα αστέρια του αθλητισμού της Ουκρανίας συνέχισαν να μπαίνουν στη μάχη για την υπεράσπιση της της χώρας τους από τη ρωσική εισβολή, με τον πρώην αμυντικό της Άρσεναλ, Όλεγκ Λούζνι και τρεις πρωταθλητές πυγμαχίας βαρέων βαρών να είναι ανάμεσά τους.

Ο Βιτάλι Κλίτσκο, ο 50χρονος πρώην πρωταθλητής WBC και WBO και νυν δήμαρχος του Κιέβου, είπε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να πάρει τα όπλα. Ο αδερφός του, Βλάντιμιρ, 45 ετών, που κατείχε τους τίτλους WBA, WBO και IBF, κατατάχθηκε ως έφεδρος στον στρατό της Ουκρανίας στις αρχές του περασμένου μήνα, πριν αρχίσει ο πόλεμος.

Δεν είναι όμως οι μοναδικοί Ουκρανοί Πυγμάχοι που ακολούθησαν τα βήματά τους. Ο Αλεξάντρ Ούσικ, κυρίαρχος παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας στα Bαρέων Βαρών (WBA, WBO και IBF) φόρεσε τα στρατιωτικά κι ετοιμάζεται για μάχη «Αγαπητοί Ουκρανοί και Ουκρανές, κάποιοι έγραψαν πως ‘το έβαλα στα πόδια’. Δεν είναι αλήθεια αυτό, είχα επαγγελματικό ταξίδι και τώρα επέστρεψα» τόνισε ο Ούσικ που είναι ήδη ενταγμένος στον Ουκρανικό στρατό. Παράλληλα, και ο Βασίλι Λομασένκο, ο οποίος κέρδισε το χρυσό «Ελαφρών βαρέων Βαρών» στο Λονδίνο το 2012, φωτογραφήθηκε με στρατιωτικά ρούχα.

Ο 34χρονος Λομασένκο βρισκόταν στην Ελλάδα όταν ξεκίνησε η εισβολή, αλλά επέστρεψε στο σπίτι του λίγο έξω από την Οδησσό και εντάχθηκε στην Εδαφική Άμυνα του Μπελγκορόντ-Ντεστρόφσκι, ενώ ο Ουσίκ, είναι ήδη στο Κίεβο.

Έχουν επιστρατευτεί και αθλητές από το ποδόσφαιρο και το τένις. Ο Λούζνι, ο οποίος έπαιξε στην Άρσεναλ για τέσσερα χρόνια είπε στο Sky News: «Θέλω να γίνω προπονητής, όμως πριν από αυτό θέλω θα αγωνιστώ για το λαό μου, για τη χώρα μου και για τη δημοκρατία». Πριν από πέντε μήνες, ο Γιούρι Βέρνιντουμπ οδηγούσε τη Σέριφ Τίρασπολ στη νίκη εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League. Τώρα ο κόουτς του μολδαβικού συλλόγου έχει καταταγεί στον στρατό στο Κίεβο.

Ο Σεργκέι Στακόφσκι, ο πρώην Νο 31 του κόσμου στο τένις ανδρών που αποσύρθηκε μετά το Australian Open τον Ιανουάριο, έχει επίσης δηλώσει συμμετοχή να καταταγεί. «Ελπίζω να τελειώσει ο πόλεμος και να μη χρειαστεί να χρησιμοποιήσω το όπλο», είπε ο 36χρονος στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4.

Η γυναίκα και τα παιδιά του παραμένουν στο σπίτι της οικογένειας. «Δεν είμαι ακόμα σίγουρος πώς το έκανα. Ξέρω ότι είναι εξαιρετικά σκληρό για τη γυναίκα μου. Τα παιδιά μου δεν ξέρουν ότι είμαι εδώ. Δεν καταλαβαίνουν τον πόλεμο. Είναι πολύ μικρά για να καταλάβουν τι συμβαίνει».

Ο Ζαν Μπελενιούκ, ο οποίος κέρδισε το χρυσό στην ελληνορωμαϊκή πάλη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (ο πρώτος μαύρος βουλευτής του κοινοβουλίου της Ουκρανίας), δημοσίευσε μια φωτογραφία του με όπλο και σφαίρες στο Instagram πριν από 12 ημέρες, με λεζάντα: «Αν θέλεις ειρήνη - προετοιμάσου για πόλεμο! Zεστή καρδιά και κρύο μυαλό!».

Τη Δευτέρα, δημοσίευσε μια φωτογραφία που έλεγε: «Όχι πια η Ρωσία στον διεθνή αθλητισμό» με τη λεζάντα: «Αντε γ@!#$%*ε σκουπίδια. Αφήστε τους να συναγωνιστούν μεταξύ τους! Όποιος υποστηρίζει την πολιτική του Κρεμλίνου δεν έχει θέση στον πολιτισμένο κόσμο!».

Ο Βλαντιμίρ Κλίτσκο είχε δώσει τον τόνο με ένα μακροσκελές μήνυμα στο LinkedIn την περασμένη εβδομάδα. «Ο Πούτιν θέλει να θέσει υπό αμφισβήτηση τη γεωπολιτική ισορροπία σε ολόκληρη την Ευρώπη, ονειρεύεται να είναι ο υπερασπιστής των σλαβικών λαών όπου κι αν ζουν και θέλει να αποκαταστήσει μια πεσμένη αυτοκρατορία της οποίας τον θάνατο δεν αποδέχτηκε ποτέ», έγραψε.

Ο Βερντιντούμπ, προπονητής της Σέριφ Τιρασπόλ που ήταν ο εγκέφαλος της νίκης επί της Ρεάλ Μαδρίτης τον περασμένο Σεπτέμβριο, επιστρατεύτηκε σε ηλικία 56 ετών. «Ο ουκρανικός λαός είναι δυνατός. Και θα παραμείνει πιστός στον εαυτό του σε αυτή τη φοβερή δοκιμασία. Ο ουκρανικός λαός επέλεξε τη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Χρειάζεται τη βούληση των πολιτών, τη δέσμευση όλων.

Βασικά, δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς δημοκράτες. Εδώ, θα αμυνθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και θα αγωνιστούμε για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Μπορείτε επίσης να ενεργήσετε. Ας μην μας κυριεύσει ο φόβος, ας μην μείνουμε παγωμένοι. Ο Πούτιν πυροβολεί σε πόλεις της Ουκρανίας, αλλά στοχεύει στις καρδιές μας και, το πιο σημαντικό, στο μυαλό μας. Θέλει να δημιουργήσει αμφιβολία και σύγχυση και συνεπώς αδράνεια».

Head coach of this season's Champion's League sensation FC Sheriff Yuriy Vernydub (middle) has joined the ranks of Ukraine's defence corps. #football #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/NDip6CHaHS