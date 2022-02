Ο 22χρονος Ουκρανός τερματοφύλακας, Βιτάλι Σαπίλο, έπεσε νεκρός σε σύρραξη κοντά στο Κίεβο από ρωσικά πυρά.

Ανάμεσα στα θύματα της αιματηρής εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία συγκατελέγεται και ο 22χρονος τερματοφύλακας Βιτάλι Σαπίλο. Ο νεαρός κίπερ έπεσε νεκρός το βράδυ της Παρασκευής (25/2) από ρωσικά πυρά σε συμπλοκή που έγινε έξω από το Κίεβο. Ο Ουκρανός «πορτιέρε», ο οποίος ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Καρπάτι Λβιβ ήταν αρχηγός πληρώματος σε ουκρανικό άρμα μάχης. Ο Σαπίλο ξεκίνησε το ποδόσφαιρο σε νεαρή ηλικία, όμως η βιαιότητα του πολέμου δεν τον άφησε να προλάβει να γίνει επαγγελματίας...

They went to war when Russia invaded #Ukraine

They believed in Freedom &right to live & work in their God-given land.

Remember their faces

Remember they laid down their lives not only for Ukraine, but for all of Europe!

RIP -Pavlo Kosheliev, Vitaliy Sapilo, Volodymyr Mazurenko pic.twitter.com/aOrJgSJXUF