Ο Πέπε στο επεισοδιακό ντέρμπι με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, προσπαθούσε να κρύψει ένα αντικείμενο που, σύμφωνα με την αναφορά του εκπροσώπου της Λίγκας, ήταν μια σφαίρα, η οποία είχε ριφθεί στο γήπεδο από μια από τις εξέδρες του σταδίου «Ντραγκάο».

Μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, στο μεγάλο ντέρμπι της Πόρτο με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο «Ντραγκάο» (2-2), επικράτησε γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα στις δυο ομάδες, η οποία κράτησε πέντε λεπτά με μέλη των αποστολών να πιάνονται στα χέρια.

Μάλιστα, ο διαιτητής της αναμέτρησης, Πινέιρο έβγαλε συνολικά τέσσερις κόκκινες, δύο για κάθε ομάδα. Πιο συγκεκριμένα τιμώρησε τους Πεπέ - Μαρτσεζί για τους «Δράκους» και τους Ταμπατά - Παλίνια για τα «λιοντάρια».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα «A Bola», στο 44ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου ο Ρικάρντο Εσγκάιο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, δέχθηκε κίτρινη κάρτα μετά από φιλονικία με τον Πέπε. Αυτό συνέβη επειδή ο παίκτης των «πρασινόλευκων» ήθελε να δείξει ο Πέπε στον διαιτητή Ζοάο Πινέιρο το αντικείμενο που προσπαθούσε να κρατήσει κρυφό.

Οι παίκτες της Σπόρτινγκ το παρατήρησαν και ζήτησαν από τον Πέπε να δείξει το αντικείμενο στον διαιτητή.

Παρά το γεγονός ότι αρχικά την έκρυψε, τελικά παρέδωσε την σφαίρα εκπρόσωπο της Λίγκας. Η χειρονομία του έμπειρου στόπερ θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες σε πειθαρχικό επίπεδο, αν και ο Πέπε ζούσε πάντα με το ρίσκο λόγω της αγωνιστικής συμπεριφοράς του.

Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting 🤯😳



Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.



The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! 🔵👏 pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh