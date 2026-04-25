Ο 27χρονος Πορτογάλος αμυντικός της ομάδας της Ουνιόν, Ντιόγκο Λεϊτέ, είναι ο πρώτος χρονικά παίκτης που κάνει... γκελ στον Ολυμπιακό από πλευράς προσόντων και όχι μόνο.

Στα 27 του χρόνια ο Λεϊτέ έχει πάρει τίτλους με την Πόρτο και αγωνίζεται στην Γερμανία με την Ουνιόν Βερολίνου. Το όνομα του Πορτογάλου αριστεροπόδαρου στόπερ γράφτηκε στο εξωτερικό και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει και τις επαφές του προειμένου να ψαχτεί για τα καλά για την υπόθεση.

Ο Ντιόγκο Λεϊτέ είναι η πρώτη περίπτωση παίκτη που διαρρέεται για τον Ολυμπιακό που έχει το ιδανικό... πακέτο για τα δεδομένα των Πειραιωτών. Είναι σε καλή ηλικία (27), είναι παίκτης με 51 ματς στην Πόρτο και που έχει δοκιμαστεί σε υψηλό επίπεδο στην Πορτογαλία, είναι Πορτογάλος και επίσης εκτός από τις ικανότητές του ως αμυντικός είναι και αριστεροπόδαρος και μπορεί να παίξει και ως στόπερ αλλά και ως αριστερός μπακ. Είναι επίσης παίκτης με ψηλό κορμί (1.90 μέτρα).

Από την άλλη είναι παίκτης με 21 αγώνες φέτος με την Ουνιόν Βερολίνου στην κατηγορία της Bundesliga και που δεσμεύεται με συμβόλαιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Ουνιόν δεν θα... χαριστεί στον όποιον ενδιαφερόμενο από οικονομικής πλευράς.

Φυσικά θα πρέπει να τονιστεί ξανά ότι είναι νωρίς για μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός ως Οργανισμός προφανώς ασχολείται με αυτές όλον τον χρόνο αλλά βρίσκεται ακόμα στην διαδικασία των play Offs που θα κρίνουν πολλά πράγματα ως προς τη νέα του χρονιά.

Ο Λεϊτέ με αριθμούς

Ουνιόν Βερολίνου: 132 αγώνες με 2 γκολ και 4 ασίστ

Πόρτο: 51 αγώνες με 3 γκολ και 1 ασίστ

Μπράγκα: 34 αγώνες

Οι τίτλοι του Λεϊτέ